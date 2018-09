WTA Tokyo – Osaka in semifinale | Strycova ko in due set | impazzisce il pubblico di casa

WTA Tokyo – Pliskova - che Riske! La ceca si deve sudare la semifinale : vittoria al tie-break del terzo set : Karolina Pliskova accede alla semifinale del WTA di Tokyo: la tennista ceca supera Alison Riske al tie-break del terzo set dopo 2 ore e 37 minuti di gioco Sono servite 2 ore e 37 minuti a Karolina Pliskova per staccare il pass della semifinale del WTA di Tokyo. Alle prime luci dell’alba in Italia, la tennista ceca, attualmente numero 8 del ranking mondiale femminile, è riuscita a piegare una combattiva Alison Riske, imponendosi al terzo ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi superba! Caroline Wozniacki sconfitta in tre set - si vola ai quarti di finale : Superba prestazione di Camila Giorgi nel WTA di Tokyo 2018. L’azzurra supera in tre set la numero due del mondo Caroline Wozniacki, nonché detentrice del titolo 2017 del torneo Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match estremamente lottato in cui la grande aggressività della marchigiana ha prevalso nei confronti della forte rivale. Con questo successo Camila ...

WTA Tokyo - Osaka riparte da dove aveva lasciato - distrutta Cibulkova : L'esordio nel torneo di casa dura 59 rabbiosi minuti, quelli che impiega la numero 7 del mondo a distruggere Dominika Cibulkova lasciandole appena tre game al termine di una prestazione monstre alla ...

WTA Tokyo – Osaka sugli scudi : la campionessa US Open spazza via Cibulkova : Naomi Osaka devastante nel WTA di Tokyo: la tennista nipponica spazza via Cibulkova in 1 ora di gioco con il punteggio di 6-2 / 6-1 Naomi Osaka sta vivendo un momento magico. Dopo essere diventata la prima campionessa Slam giapponese, grazie alla vittoria negli US Open contro Serena Williams, Naomi Osaka è arrivata a Tokyo per giocare davanti al pubblico di casa. E l’esordio non poteva che essere dei migliori. Di fronte Dominika Cibulkova, ...

WTA Tokyo – Debacle Muguruza : la spagnola eliminata da Riske in 1 ora! : Ennesima sconfitta cocente per Garbine Muguruza: la tennista spagnola eliminata agli ottavi di finale del WTA di Tokyo da Alison Riske Annata 2018 da dimenticare quella di Garbine Muguruza. La tennista spagnola, scivolata fuori dalla top 10 (attualmente 14ª WTA), è stata eliminata agli ottavi di finale del WTA di Tokyo da Alison Riske. L’americana, numero 75 del ranking mondiale maschile, ci ha messo 1 ora e 1 minuto per battere la due ...

WTA Tokyo – Pliskova accede ai quarti di finale : sconfitta Gavrilova in rimonta : Karolina Pliskova accede ai quarti di finale del WTA di Tokyo: la tennista ceca supera Daria Gavrilova in rimonta Servono 2 ore e 23 minuti a Karolina Pliskova per aver ragione di Daria Gavrilova e poter accedere ai quarti di finale del WTA di Tokyo. La tennista ceca, attualmente scivolata in 8ª posizione in classifica, ha perso il primo set per 6-4, riuscendo però a rimontare nei due successivi periodi di gioco nei quali ha inflitto ...

WTA Tokyo - Azarenka vince al debutto - Stephens no : L'ex numero uno del mondo sciupa una prima chance di chiudere il match con un altro 6-4 , col servizio a disposizione, , ma si rifà poco dopo sigillando sul 7-5 la partita che segna la quindicesima ...

WTA Tokyo – Sloane Stephens crolla all’esordio : l’americana sconfitta da Donna Vekic al primo turno : Sloane Stephens sconfitta all’esordio nel WTA di Tokyo: la tennista americana si arrende ad una sorprendente Donna Vekic Esordio amaro per Sloane Stephens nel WTA di Tokyo. La tennista americana, attualmente numero 9 del ranking mondiale femminile, è stata sconfitta dalla croata Donna Vekic (numero 45 WTA). Sloane Stephens è stata sconfitta in due set, durati complessivamente 1 ora e 28 minuti, conclusi con il punteggio di 4-6 / 4-6. ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi supera agevolmente Misaki Doi e affronterà Caroline Wozniacki agli ottavi : Camila Giorgi conquista agevolmente la qualificazione agli ottavi di finale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, numero 37 del mondo, si è imposta contro la giapponese Misaki Doi (n.170 WTA) con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un match dominato da Camila che sul cemento nipponico non ha dato scampo alla padrona di casa. Nel prossimo turno ci sarà la grande sfida contro la danese Caroline Wozniacki (n.2 del ...

Tennis - la Giorgi parte bene nel WTA di Tokyo : asfaltata la padrona di casa Misaki Doi : Camila Giorgi ha superato il primo turno del torneo WTA di Tokyo battendo la padrona di casa Misaki Doi WTA di Tokyo, Camila Giorgi ha superato agilmente il primo turno del torneo giapponese. La Tennista italiana ha affrontato la padrona di casa Misaki Doi, battendola con un netto 6-2 6-1 che la proietta al secondo turno del torneo di Tokyo. Adesso la Giorgi si troverà di fronte la testa di serie numero 1 del torneo, vale a dire la danese ...