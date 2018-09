Walter Nudo | età | altezza | peso | moglie e figli

caffeinamagazine

: Dalla conferenza stampa del #gfvip ????Walter Nudo non fa sesso da 10 mesi???? - Roby_b94 : Dalla conferenza stampa del #gfvip ????Walter Nudo non fa sesso da 10 mesi???? - CasaPoeta : Walter Nudo: “Non faccio l’amore da più di dieci mesi. La quercia non è più dura!” #GFVIP -

(Di venerdì 21 settembre 2018) A metà degli anni Novanta e per la prima parte del duemila,è stato uno dei volti più ambiti del piccolo schermo. Carnagione scura così come i suoi occhi, fisico statuario e un sorriso impeccabile, l’italo canadese è stato anche il vincitore della seconda edizione dell’Isola dei Famosi nonché co-conduttore di Michelle Hunziker nel gioco di Italia 1, Colpo di Fulmine. È stato sportivo di buon livello come karateka (campione italiano di kumite categoria 75 kg nel 1987), come pilota automobilistico (Campione Italiano Endurance cat 3.5 d nel 2009) e come pugile. Protagonista delle fiction Incantesimo e Carabinieri, è stato il vincitore della prima edizione del reality L’isola dei famosi con l’87% di preferenze. Nel 2006 vince ancora “le Olimpiadi dell’Isola” per voto del pubblico come migliore edizione e miglior vincitore fino a ...