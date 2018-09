Volley | Mondiali 2018 | la Polonia crolla contro l’Argentina | la Slovenia surclassa il

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia si qualifica alla Final Six se… Ormai è fatta : tutte le combinazioni - festa contro la Russia? : L’Italia ora è davvero a un passo dalla qualificazione alla Final Six dei Mondiali 2018 di Volley maschile. Dopo la schiacciante vittoria contro la Finlandia, gli azzurri sono vicinissimi all’accesso tra le migliori sei del Pianeta e alla terza fase che si disputerà la prossima settimana a Torino. Domani sera (sabato 22 settembre, ore 21.15) la nostra Nazionale affronterà la Russia davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia spumeggiante - travolta la Finlandia! La Final Six è a un passo - dominio azzurro a Milano : L’Italia non si ferma più, è un treno lanciatissimo che investe tutti e continua a vincere con la forza delle vere corazzate. La nostra Nazionale ha travolto la Finlandia con un netto 3-0 (25-20; 25-18; 25-16) e ha così conquistato la sesta vittoria consecutiva ai Mondiali 2018 di Volley maschile: doveva essere una partita semplice contro un avversario non irresistibile, gli azzurri l’hanno facilitata ulteriormente dominando in ogni ...

Volley - Mondiali 2018 : risultati e classifiche dei gironi. Il calendario di tutte le partite : I Mondiali 2018 di Volley maschile si disputano tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Di seguito tutti i risultati e le classifiche della rassegna iridata. classifiche SECONDA FASE POOL E (a Milano): Italia 6 vittorie (18 punti), Russia 4 vittorie (13 punti), Paesi Bassi 4 vittorie (11 punti), Finlandia 2 vittorie (6 punti) POOL F (a Bologna): Brasile 5 vittorie (14 punti), Slovenia 4 vittorie (12 punti), Belgio 3 vittorie (10 ...

Mondiali Volley - Italia-Finlandia 3-0 : 22.51 Va come un treno l'Italvolley di Blengini. Il sesto squillo mondiale consecutivo,il primo della seconda fase, arriva contro la Finlandia, demolita 3-0 in un Forum di Assago sold out (12.600 spettatori). Gara senza storia tra una squadra più forte e una meno forte:parziali 25-20 25-18 25-16 in 1h24'. Final Six di Torino ormai vicinissima. Primo set in equilibrio fino al 9-9,poi l'Italia saluta e se ne va,solida a muro (saranno 11 alla ...

Mondiali Volley 2018 – La Russia asfalta l’Olanda : i primi risultati della seconda fase : Mondiali Volley 2018: iniziata la seconda fase, i risultati di tutte le Pool Pool E – Milano: Russia– Olanda 3-0a Prova di forza della Russia contro l’Olanda. La squadra di Shliapnikov ha rifilato un netto 3-0 (25-17 25-16 25-21) all’Olanda raggiugendola come numero di vittorie e scavalcandolo nel computo dei punti, rilanciandosi nella corsa alla Final Six, Domani ci sarà un attesissimo big-match con gli Azzurri. Davvero una dimostrazione ...

Volley : Mondiali 2018 - scattata la seconda fase. vincono Russia - Serbia - Usa e Brasile : ROMA- Il Mondiale 2018 entra nel vivo. Oggi pomeriggio è' scattata la seconda fase del Mondiale Italia/Bulgaria 2018 . Si è giocato a Milano , Bologna, Sofia e Varna, in attesa dei match di questa ...