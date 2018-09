Vince 5 milioni al Gratta e vinci Sviene dalla gioia | poi il gesto inaspettato

Grosseto - Vince 5 milioni di euro al gratta e vinci : “Sono troppi - li do in beneficenza” : “Quel che non ho potuto avere in vita mia voglio che l’abbiano gli altri”. E’ quanto ha dichiarato agli amici la donna di 50 anni che il 12 settembre scorso ha vinto 5 milioni di euro al gratta e vinci. A riportarlo al quotidiano Il Tirreno sono i titolari della tabaccheria di Grosseto dove è avvenuta la vincita. “Non aveva i soldi per l’affitto e ora vuole aiutare chi è in difficoltà”, dice Gianluca ...

Ascolti tv - La notte di Andrea Bocelli Vince con 3.8 milioni di telespettatori : vince il prime time del 9 settembre la notte di stelle e musica di Andrea Bocelli, trasmessa da Rai1 dall’Arena di Verona, con 3 milioni 889mila telespettatori e il 21.57% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5, la partita della Nations League Francia-Olanda ha ottenuto 2 milioni 369 spettatori pari all’11.52% di share. La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Italia 1 il film Mission Impossible – Protocollo ...

Casinò di Saint-Vincent in 'rosso' per 21 milioni : rischio fallimento sempre più vicino - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Costo del lavoro in aumento a 54 milioni, cala il fatturato. Pagamenti a rischio già da settembre Saint-Vincent. Una ...

Ascolti tv - Questione di karma Vince con 3.4 milioni di telespettatori : Il film con Fabio De Luigi e Elio Germano Questione di karma, trasmesso da Rai1 si è aggiudicato la prima serata del 5 settembre con 3.454.000 telespettatori e il 17% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Guerra e Pace ha raccolto 1.387.000 telespettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 bene le repliche della prima stagione di Rocco Schiavone: la puntata “Castore e Polluce” è stata vista da 1.526.000 spettatori, con il 7.6% di ...

Ascolti tv 3 settembre - Vince Mother’s Day con tre milioni e mezzo di spettatori : Con 3.508.000 e uno share del 17,7% il film Mother’s day in onda lunedì 3 settembre, su Rai1 si è aggiudicato il prime time. Per la miniserie Guerra e Pace su Canale 5 gli spettatori sono stati 1.425.000 con uno share dell’8,1%. Ascolti tv 3 agosto, la prima serata Su Rai 3 ottima partenza per la nuova edizione del programma di Riccardo Iacona PresaDiretta che ha segnato 1.309.000 spettatori e uno share del 6,8%. Su Rai2, sempre in ...

Box-Office USA : Crazy Rich Vince ancora il weekend e supera i 110 milioni : Si mantiene al sesto posto Ritorno al Bosco dei 100 Acri , che incassa altri 5 milioni di dollari e sale a 85 milioni complessivi , 131 nel mondo, . Al settimo posto troviamo ancora Alpha , con 4.4 ...