Vieni da me | Flavio Insinna su Fabrizio Frizzi | “Dobbiamo essere degni della sua Eredità”

(Di venerdì 21 settembre 2018) Nella puntata di ieri dida me, programma in onda nella prima fascia pomeridiana su Rai Uno e condotto da Caterina Balivo, è stato ospite, prossimo conduttore de L’Eredità. Il quiz showprima rete passa da Carlo Conti all’ex conduttore di Affari tuoi, ma il ricordo disarà sempre vivo.ha affermato da Caterina Balivo: “Se la vita fosse giusta il primo buonaseranuova edizione l’avrebbe dovuto direda me,ricorda: “Senza lui niente sarà uguale”, ospite nel programmada me di Caterina Balivo, ha presentato la nuova edizione de L’Eredità. Il conduttore non ha potuto fare a meno di ricordare il compianto, scomparso lo scorso 26 marzo 2018.ha dichiarato nel programmada me: Senza di lui niente ...