Video Lazio Apollon 2-1 | highlights e gol della partita Europa League

Video Lazio-Apollon 2-1 - highlights Europa League 2019 : i gol e i momenti salienti. Vittoria sofferta per i biancocelesti : La Lazio con tanta sofferenza conquista tre punti nel match di esordio in Europa League 2018-2019, valevole per il gruppo H. I biancocelesti si sono imposti 2-1 contro l’Apollon Limassol con le reti di Luis Alberto e Ciro Immobile su calcio di rigore mentre per gli ospiti è andato a segno Zelaya. Incredibile nel recupero il gol fallito da Lulic che avrebbe chiuso l’incontro. Di seguito gli highlights dell’incontro: IL GOL DI ...

Europa League – Giocata da favola - tocco di tacco e palla in rete : Luis Alberto porta la Lazio in vantaggio [Video] : Caicedo di tacco, Luis Alberto a segno: la Lazio in vantaggio contro l’Apollon in Europa League La Lazio ha iniziato col piede giusto la sfida di questo pomeriggio di Europa League contro l’Apollon. I biancocelesti si sono messi subito in mostra, dimostrando agli avversari di avere a che fare con una tosta rivale. Al 14′, finalmente il gol di Luis Alberto, che ha portato la Lazio in vantaggio. Un dai e vai classico, ...

Video/ Empoli Lazio - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A 4giornata - : Video Empoli Lazio , risultato finale 0-1, : gli highlights e i gol della partita di Serie A, la rete di Parolo decide a favore dei biancocelesti.

Video/ Empoli Lazio (0-1) : highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata) : Video Empoli Lazio (risultato finale 0-1): gli highlights e i gol della partita valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Al Castellani decide la rete di Marco Parolo(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 10:12:00 GMT)

Video Empoli-Lazio 0-1 - gli highlights della quarta giornata di Serie A : La Lazio espugna il campo dell’Empoli per 0-1 nella quarta giornata della Serie A di calcio, grazie alla marcatura, in avvio di ripresa, di Marco Parolo. Seconda vittoria col minimo scarto e con la porta inviolata per i biancocelesti, dopo la vittoria nel derby contro il Frosinone, mentre i toscani restano a quota quattro e non vanno in gol da due partite. Di seguito le azioni salienti e la rete della sfida. Empoli vs Lazio (0-1) – ...

