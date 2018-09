VIDEO Highlights Italia-Finlandia 3-0 | sesta vittoria degli azzurri ai Mondiali di

oasport

(Di venerdì 21 settembre 2018) L’non si ferma più ai2018 di volley maschile, travolge lacon un roboante 3-0 e infila laconsecutiva che sostanzialmente vale la qualificazione alla Final Six della rassegna iridata. Il pass matematico per la terza fase della competizione deve ancora arrivare ma ormai sembra una formalità, la nostra Nazionale ha tagliato il traguardo e si lancia con più sicurezza versa la super sfida contro la Russia in programma domani sera. Oggi al Mediolanum Forum di Milano, Ivan Zaytsev e compagni hanno demolito la compagine nordica dominando la partita in lungo e in largo senza mai soffrire e sciorinando una grande qualità di gioco. Di seguito ilcon glidi, match valido per i2018 di volley maschile. CLICCA QUI PER ILDI(PARTITA COMPLETA) Foto: Valerio Origo Clicca qui ...