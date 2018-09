Video Dudelange Milan 0-1 | highlights e gol della partita Europa League

Video Dudelange-Milan - highlights Europa League 2019 : i gol e i momenti salienti. Higuain decisivo : Il Milan soffre più del previsto contro i campioni del Lusseburgo del Dudelange, esordienti in Europa League, nel primo match del gruppo F della competizione continentale. Gli uomini di Rino Gattuso prevalgono grazie ad una rete di Gonzalo Higuain, che così bissa la marcatura del match di Cagliari, consentendo ai rossoneri di imporsi contro i lussemburghesi al termini di un confronto tirato e nel quale i padroni di casa hanno gettato il cuore ...

