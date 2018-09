Victoria di Svezia | la più «normale» tra le royal mamme

Victoria di Svezia e le foto (bellissime) ad Estelle e Oscar : L’estate è già finita per i reali di Svezia, che come tutti quelli che vivono nei paesi del nord Europa tornano presto agli impegni di sempre, in attesa del prossimo stop, tradizionalmente tra fine ottobre e inizio novembre, a seconda delle regioni. Tra le prime a riprendere la vita di sempre, Estelle, 6 anni e mezzo, primogenita della principessa Victoria e Daniel Westling, che il 21 agosto ha iniziato le elementari al Campus Manilla, una ...