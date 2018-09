Victoria 2 | arriva in chiaro la seconda stagione

tvzap.kataweb

(Di venerdì 21 settembre 2018) Dopo essere andata in onda su laF,insu Canale 5 ladi: dramma in costume basato sui diari personali della leggendaria regina inglese. Nelle nuove puntate l’attrice protagonista Jenna Coleman è affiancata da nuovi ingressi nel cast, fra cui Diana Rigg, la Regina di Spine in Game of Thrones. La serie kolossal di Itv, di cui è già in lavorazione la terza, andrà in onda da domenica 23 settembre alle ore 21.25., la serie: trama dellaGli anni ’40 del 1800 sono tra i più difficili e complessi per: dopo la nascita della sua primogenitaAdelaide, la donna più potente al mondo dovrà cercare un nuovo equilibrio nell’essere regina, moglie e madre; mentre suo marito, il principe Albert (Tom Hughes), inizia a soffrire del peso del suo ruolo indefinito come principe consorte,dovrà affrontare ...