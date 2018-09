Vertice del centrodestra unito | pentastellati in allarme rosso

Carige - maggioranza a Malacalza - Modiano nuovo Vertice del Cda | : Il primo azionista ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dagli azionisti e sette consiglieri nel board. Mincione tre, Assogestioni uno

Vertice del centrodestra 'L alleanza nazionale è ancora in piedi' : ... il centrodestra ribadisce e rilancia con l'incontro di oggi la sua natura di coalizione politica unita da valori comuni'. In serata un cauto Salvini commenta: 'Abbiamo trovato nel centrodestra l'...

Centrodestra - il disgelo alla fine del Vertice tra Salvini - Berlusconi e Meloni : “Governo seguirà il nostro programma” : Circa due ore di incontro per provare a cancellare due mesi di rissa. E alla fine il Centrodestra torna a esistere. Almeno sulla carta. E non è una metafora, visto che la parola considerata da Giancarlo Giorgetti come una “categoria dello spirito” poco più di un mese fa, torna a comparire in una nota congiunta firmata dai tre leader. “Il Centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire ...

Salvini al Vertice del Centrodestra : «Migranti? Lunedì il voto sul dl. L'Iva? Non aumenterà» : «Sul decreto migrazione non c'è nessun problema: il Cdm slitta perché fare la riunione senza premier e vicepremier mi sembrava di votarmi da solo il mio provvedimento. Il dl...

Vertice Ue - gestione migranti e Brexit : tutte le divisioni dell'Europa : In una cena lunga oltre quattro ore alla vigilia di un Vertice informale a Salisburgo i capi di stato e di governo dei Ventotto si sono accordati per rafforzare la collaborazione con il continente ...

RAI - Foa torna in gioco per la Presidenza. Oggi Vertice del centro-destra : E' previsto alle 13 di Oggi a Palazzo Grazioli il vertice tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un incontro anche in vista delle prossime elezioni regionali ed europee, mentre pare ...

Salisburgo - Vertice UE sui migranti : le 4 richieste dell’Italia/ Ultime notizie - premier Conte in missione : Salisburgo, al via questa sera il vertice UE sui migranti: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti del Bel Paese(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 15:13:00 GMT)

Migranti - a Salisburgo Vertice di transizione in vista del Consiglio di ottobre : dal nostro inviato Salisburgo L'Italia è in pressing sull'Europa affinché trovi una linea comune sui Migranti, ma al vertice informale di Salisburgo che si apre oggi, arriva senza nessuna proposta ...

Migranti - a Salisburgo Vertice di transizione in vista del Consiglio di ottobre : dal nostro inviato Salisburgo L'Italia è in pressing sull'Europa affinché trovi una linea comune sui Migranti, ma al vertice informale di Salisburgo che si apre oggi, arriva senza nessuna proposta ...

Crollo del Morandi - Vertice a Roma. Toti : «Incontro costruttivo»| : Governatore e sindaco di Genova a Palazzo Chigi per concordare con l’esecutivo la ricostruzione del viadotto sul Polcevera

Crollo del Morandi - il Vertice a Roma : Governatore e sindaco di Genova stamattina a palazzo Chigi per concordare con l’esecutivo la ricostruzione del viadotto sul Polcevera

Centrodestra - Salvini e Berlusconi distanti?/ Ultime notizie - ira del M5s per Vertice di Arcore : Centrodestra, Salvini e Berlusconi distanti?/ Ultime notizie, possibili frizioni tra Lega e Forza Italia, mentre c'è da registrare l'ira del M5s per vertice di Arcore(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 09:23:00 GMT)

Vertice maggioranza - Conte : al centro crescita e sprechi. Tria non cede sul tetto del deficit : L'incontro è stato convocato dopo le tensioni, seppur minimizzate da entrambe le parti, tra i leader di Lega e M5s e il ministro dell'Economia e Finanze. E Tria non cede sul tetto del rapporto ...

Di Maio - Vertice con fedelissimi a Roma : 0.41 Cena tra il vicepremier Di Maio e alcuni componenti dello stato maggiore del M5S, dopo il vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra. Di Maio ha riunito i suoi in un ristorante del centro di Roma. Tra i partecipanti all'incontro il capogruppo alla Camera Francesco D'Uva,il sottosegretatario agli Affari regionali, Stefano Buffagni e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, titolare del dicastero competente per uno dei provvedimenti più ...