Vertice a palazzo Chigi con Conte Salvini Tria Moavero e Savona

Legge di bilancio 2019 : Vertice di Governo a Palazzo Chigi : È in corso in questi momenti a Palazzo Chigi un Vertice sulla Legge di bilancio. Al tavolo il premier Giuseppe Conte assieme al vicepremier, Matteo Salvini (che ha lasciato in seguito il Vertice per altri impregni) e il titolare dell’Economia, Giovanni Tria. Assente Luigi Di Maio, perché ancora impegnato nella missione in Cina, per il M5s ci sono il ministro Riccardo Fraccaro e il viceministro Laura Castelli. Presenti inoltre i ministri Enzo ...