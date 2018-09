«Veniamo in pace ma non ci rispondono» Protesta sotto il Comune

Il reboot di Streghe all’insegna del Girl Power al Comic-Con 2018 e ai fan sul piede di guerra : “Veniamo in pace” : Il tanto discusso reboot di Streghe è stato protagonista ieri nella prima giornata del Comic-Con 2018 di San Diego. Il cast ha preso parte all'incontro con i fan insieme ai produttori Jennie Snyder Urman e Jessica O' Toole per la gioia di alcuni e il dispiacere di altri. I primi dettagli sulla trama e su come sarà Streghe 2018 non sono piaciuti al cast storico della serie e nemmeno ai loro fan che hanno già bocciato il revival senza scontri. ...