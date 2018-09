Veneto | Zaia lunedì 24 al Consiglio straordinario sulla Marmolada

Olimpiadi 2026 - Zaia e Fontana rilanciano : 'Lombardia e Veneto disponibili a portare avanti candidatura' : Luca Zaia e Attilio Fontana rilanciano la candidatura italiana alle Olimpiadi invernali del 2026 dopo lo stop di Giorgetti. 'Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La ...

Olimpiadi : Zaia e Fontana - stop a polemiche - avanti con Lombardia e Veneto : Venezia, 18 set. (AdnKronos) - “Arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardi

"La candidatura dell'Italia alle Olimpiadi è morta". Giorgetti annuncia la fine dei giochi ma Zaia e Fontana : "Lombardia e Veneto vanno avanti" : "Per il governo la proposta della candidatura è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, in audizione al Senato, relazionando sulla candidatura italiana ai giochi olimpici invernali del 2026."Il governo non ritiene che una candidatura fatta così come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha il sostegno del governo ed è morta qui". Lo ha ...

Vittorio Veneto - Zaia inaugura impianto di erogazione del biometano : L'impianto è stato progettato e realizzato utilizzando il meglio disponibile in termini di scienza e alta tecnologia. Il combustibile prodotto consente un risparmio di circa dieci tonnellate di CO2 ...

Università e diritto allo studio - il Veneto vuole più autonomia. Ma la proposta di Zaia è pericolosa? : Nei giorni scorsi è stata avviata una petizione sostenuta da docenti, giornalisti ed economisti che intendono lanciare l’allarme su un’iniziativa partita dalla Regione Veneto, finalizzata a ottenere maggiori autonomie da parte dello Stato. Secondo quanto si legge sul sito dell’ente, “il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha trasmesso al ministro per gli Affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il ...

Vaccini. Azzalin - PD - : 'Il modello Veneto è stato fallimentare. Anziché fare pericolosa propaganda - Zaia legga i dati degli Uffici ... : Il governatore poi, come il ministro Fontana, si traveste da immunologo e dice che dieci vaccini per un bambino sono troppi! In realtà la scienza medica ha calcolato che un bimbo sarebbe in grado di ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale (4) : (AdnKronos) – Sviluppo sostenibile e povertà – Dopo un trend negativo di diversi anni, il reddito delle famiglie venete torna a crescere (in media 38.801 euro all’anno nel 2015, ultimo anno disponibile), +2% in termini reali rispetto all’anno precedente, favorendo anche la ripresa dei consumi (+1,8%). A questi dati positivi si contrappone l’aumento delle disuguaglianze e della povertà, quando invece negli ultimi ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale : Venezia, 26 lug. (AdnKronos) – La 15.ma edizione del Rapporto statistico, realizzato dalla Regione Veneto e appena pubblicato, pone al centro delle analisi le ‘specialità” del Veneto. Lo sottolinea il presidente della Regione Luca Zaia, anticipando che ‘grazie al prezioso lavoro dei nostri uffici di statistica, il volume intende approfondire quegli elementi che identificano e differenziano la società, l’economia e ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale (2) : (AdnKronos) – Nel 2018 il commercio estero regionale continua a correre: nei primi tre mesi dell’anno il fatturato estero delle imprese venete raggiunge i 15,5 miliardi di euro, registrando una crescita superiore ai quattro punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2017.Turismo – Il 2017 corre sull’onda dell’anno precedente superando ogni record storico: in Veneto 19,2 milioni di arrivi di turisti e 69,2 ...

Veneto : Zaia - il Pil della Regione cresce di più di quello nazionale (3) : (AdnKronos) – Anche il 2018 si apre in Veneto evidenziando la dinamicità del mercato del lavoro: in aumento il tasso di occupazione che si attesta nel primo trimestre al 66,4% rispetto al 65,3% di un anno fa, in un contesto di forte riduzione dell’inattività (-4,9% rispetto il primo trimestre 2017). Il lavoro dei giovani – Il mercato lavorativo Veneto risulta capace di offrire, rispetto alle altre regioni, migliori opportunità ...

