Venerdi 21 Settembre sui canali Sky Cinema HD

Il film da vedere venerdì 21 settembre : Non è un paese per giovani [PRIMA TV] : Il film da vedere oggi, 21 settembre, in prima serata ed in prima tv Rai, si intitola Non è un paese per giovani, una commedia che parla di due amici volati a Cuba per realizzare i loro sogni. film da vedere, 21 settembre: Non è un paese per giovani, commedia italiana in prima tv Rai Non è un paese per giovani è una commedia italiana del 2017, scritta e diretta da Giovanni Veronesi (Manuale d’amore, L’ultima ruota del carro). La ...