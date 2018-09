Valentino Rossi | GP Aragon 2018 | “Situazione difficile | andiamo peggio che a Misano Devo

MotoGp - Valentino Rossi soffre ad Aragon ma non è sorpreso : “sapevo che sarebbe stato peggio di Misano” : Valentino Rossi confessa le sue sensazioni dopo le seconde prove libere sul circuito di Aragon, il pilota di Tavullia ammette di faticare con le gomme e con il caldo La prima giornata di prove libere sul circuito di Aragon si è appena conclusa. Il pilota più veloce, nei tempi combinati delle Fp1 e Fp2, è risultato essere il ‘solito’ Marc Marquez, seguito dalle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. In vista ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : Marc Marquez sfreccia nelle prove libere 2 - Dovizioso insegue. Valentino Rossi nono : Marc Marquez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Honda ha stampato un roboante 1:47.382 proprio in chiusura di sessione grazie al quale è riuscito a lasciarsi alle spalle le accreditate Ducati che avevano brillato nella FP1 del mattino. Il Campione del Mondo è stato il migliore in assoluto quando si è trattato di montare la gomma soft al posteriore e ha dettato legge, ...

MotoGp – Valentino Rossi sul ‘caso Fenati’ : il Dottore non perdona - ma punta il dito contro la stampa : Valentino Rossi e il caso Fenati: il Dottore non ‘grazia’ il giovane pilota ma punta il dito contro il caos mediatico eccessivo Proprio pochi minuti fa la FIM ha pubblicato un comunicato stampa ufficiale nel quale conferma le voci delle ultime ore: è stata ritirata la licenza di Romano Fenati fino al termine della stagione 2018. Il 22enne di Ascoli Piceno dunque non potrà tornare a gareggiare in Giappone: ipotesi che si sarebbe ...

Valentino Rossi - GP Aragon 2018 : “Una pista storicamente difficile per me. Il meteo potrebbe aiutare la Yamaha” : Valentino Rossi si proietta al weekend di Aragon, sede del 14° round del Mondiale 2018 di MotoGP, senza farsi eccessive illusioni conscio delle difficoltà di una Yamaha che sta lavorando per trovare delle soluzioni ma il tempo richiesto non è immediato. Preoccupazioni alimentate dal fatto che su questa pista il “Dottore” non ha mai vinto, da quando è stata inserita nel calendario iridato nel 2010. “Questa è una pista ...

MotoGp - Valentino Rossi ad Aragon apre uno spiraglio positivo : “la Yamaha sta correndo ai ripari” : Valentino Rossi parla dopo la conferenza stampa piloti in cui non ha presieduto, le impressioni del numero 46 in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Il quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a scendere in pista, non prima però della conferenza stampa del giovedì. Ad Aragon i piloti si sono riuniti davanti alla platea di giornalisti per rispondere alle loro domande ...

‘Pit stop culinario’ per Valentino Rossi - prima di Aragon il pilota tra fan ed autografi in un ristorante di Riccione [VIDEO] : Valentino Rossi in un ristorante di Riccione si prodiga per i suoi fan, foto ed autografo sulla lavagna del locale prima di Aragon Valentino Rossi prima di concentrarsi in vista di Aragon, quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, fa un ‘pitstop’ a Riccione in un ristorantino pieno di suoi fan. I proprietari del locale, il ‘kiosquito46’, lo accolgono a braccia aperte e lui ricambia con sorrisi, ...

Valentino Rossi - GP Aragon 2018 : “Voglio lottare per il podio. Il tracciato non è tra i preferiti ma…” : Il Mondiale MotoGP riparte nel weekend con il GP di Aragon, appuntamento spagnolo ormai entrato stabilmente nel calendario internazionale. La Yamaha non vince addirittura da 22 gare e non sembra andare particolarmente a genio con questo tracciato anche se erano arrivati dei riscontri discreti durante l’ultimo test effettuato proprio qui prima della gara di Misano. Valentino Rossi spera di riscattarsi e di poter lottare per il podio dopo ...

MotoGp – Valentino Rossi motivato nonostante tutto : “Aragon? Ecco le mie sensazioni” : Le parole di Valentino Rossi alla vigilia del Gp di Aragon: il Dottore non perde fiducia ed ottimismo E’ tutto pronto per il 14° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. I campioni delle 2 ruote, dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di San Marino, si spostano in Spagna, per il Gp di Aragon. Dopo una gara deludente davanti al pubblico italiano, la Yamaha cercherà ancora una volta di ottenere quei risultati positivi che ...

Terminato il 6° Yamaha VR46 Master Camp - Valentino Rossi soddisfatto : “un lavoro divertente ma impegnativo” : Valentino Rossi commenta il successo del sesto Yamaha VR46 Master Camp: le parole del Dottore E’ Terminato il sesto Yamaha VR46 Master Camp: gli ‘studenti’ hanno visto realizzarsi tutti i loro sogni nei due giorni finali del programma. I piloti hanno incontrato il loro leader Valentino Rossi al suo Ranch di Tavullia per poi terminare con una cerimonia di ‘diploma’ nella casa VR46. soddisfatto per i risultati ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : la crisi della Yamaha e i dubbi di Valentino Rossi. Altri due anni di contratto : il Dottore resterà senza poter vincere? : La Yamaha non vince un Gran Premio in MotoGP da esattamente 23 gare. L’ultimo rappresentante della scuderia di Iwata a salire sul gradino più alto del podio di una gara fu Valentino Rossi, ad Assen, più precisamente 450 giorni fa. Una vera e propria eternità. Un digiuno simile non si vedeva dal lontano 2002-2003 quando Carlos Checa e Marco Melandri (ed in precedenza Max Biaggi) rimasero a bocca asciutta per 18 volte consecutive. Niente a ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Aragon : Il Motomondiale si trasferisce in Spagna, precisamente ad Alcañiz, per il Gran Premio di Aragon, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP 2018. Valentino Rossi si presenta all’appuntamento iberico in terza posizione nel campionato ma con una Yamaha che non è competitiva e che fa molta fatica a competere con Honda e Ducati. Il Dottore va dunque a caccia di un bel risultato che possa dare il là ad un finale di stagione positivo, anche se il ...

MotoGP - Luca Cadalora : 'Valentino Rossi con una moto competitiva vincerebbe' : Intervistato da motoGP.com, il tre volte campione del mondo e Coach di Valentino Rossi , Luca Cadalora ha parlato della situazione e del momento di forma del #46. 'Per andare avanti è necessario ...

MotoGP - Luca Cadalora : 'Se Valentino Rossi non vince è colpa nostra' : Una vittoria che manca da 22 GP porta inevitabilmente all'analisi della situazione e a tutte le considerazioni del caso da parte dei diretti interessati. Luca Cadalora, Rider Performance Analyst di ...