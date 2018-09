Usa | Trump vara nuova cyber strategia | ' Pronti all' offensiva'

Usa - da Trump nuova cyber strategia : ... da Trump nuova cyber strategia Il presidente Usa Donald Trump ha firmato una nuova cyber strategia che aumenterà le cyber operazioni offensive, facendo marcia indietro rispetto alla politica di ...

Usa - da Trump nuova cyber strategia : 00.33 Il presidente Usa Donald Trump ha firmato una nuova cyber strategia che aumenterà le cyber operazioni offensive, facendo marcia indietro rispetto alla politica di Barack Obama. Ad annunciarlo è il consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. "Faremo un sacco di cose in chiave offensiva, i nostri avversari lo devono sapere", avverte alla vigilia del voto di midterm. Si temono altre interferenze o hackeraggi come quelli russi del ...

Brillante il listino americano. Trump in un tweet : "Congratulazioni Usa!" : Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street complici i segnali distensivi della Cina in merito alle tensioni commerciali , dopo che Pechino, ha implementato contromisure più morbide del previsto. ...

Trump : "Invadere Iraq e Afghanistan è stato il peggior errore degli Usa" : 'Non dovevamo invadere l' Afghanistan e l' Iraq '. Sono queste le parole affermate da un rammaricato Donald Trump in un'intervista rilasciata oggi dal quotidiano online The Hill . L'attuale presidente ...

Lavoro - il colosso Alibaba scarica Trump : niente milione di posti negli Usa : Un milione di posti di Lavoro in meno. La guerra dei dazi iniziata da Trump contro la Cina produce uno spiacevolissimo effetto collaterale per gli americani. Il colosso Alibaba ha infatti deciso che non procederà più all'insediamento negli USA, che aveva preannunciato appena un annetto fa. Quell'insediamento avrebbe dovuto produrre in 5 anni un incremento occupazionale di un milione di lavoratori.Addio milione di posti di LavoroIl colosso ...

Jack Ma risponde a guerra dazi di Trump : Alibaba ritira promessa di 1 milioni posti lavoro negli Usa : La guerra sui dazi innescata dal presidente statunitense Donald Trump fa cambiare i programmi di Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce non ha più in programma di creare un milione di posti di ...

Dazi - schiaffo Alibaba a Trump : no a 1 mln di posti di lavoro in Usa - : Il colosso dell'e-commerce cinese ha ritirato la sua proposta di creare occupazione negli Stati Uniti a causa della guerra commerciale avviata dal presidente. "La nostra promessa non può essere ...

Dazi : schiaffo Alibaba a Trump - no a 1 milone posti lavoro in Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Schiaffo di Alibaba a Trump : salta il piano di un milione di posti in Usa : Alibaba, il colosso dell'e-commerce cinese, non ha più in programma di creare un milione di posti di lavoro negli Stati Uniti, come il suo fondatore Jack Ma aveva annunciato a gennaio 2017 in un incontro col presidente americano Donald Trump.Ma ha spiegato che la sua promessa non è più realizzabile a causa della guerra dei dazi Usa-Cina. "La premessa era quella di relazioni commerciali amichevoli tra i due Paesi - ha detto ...

Dazi - Cina replica a Trump : Usa ko per 60 miliardi/ Ultime notizie - borse Ue ok anche con guerra commerciale : Trump: nuovi Dazi contro la Cina per 200 miliardi di dollari. Ultime notizie, guerra commerciale senza fine fra gli Stati Uniti e il resto del mondo: ecco le Ultime mosse(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 10:06:00 GMT)

Usa : Trump vara strategia contro attacchi biologici : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

DAZI Usa-CINA/ La nuova guerra fredda che piace - non solo a Trump - : Tra Stati Uniti e Cina entreranno presto in vigore nuove tariffe doganali. Non sembra essere solo Trump, negli Usa, a voler questa guerra dei DAZI.

Trump : Polonia pagherà 2mld per base Usa : 3.59 Varsavia è pronta a pagare almeno due miliardi di dollari per ospitare una base militare Usa. Lo ha detto il presidente Trump,durante la conferenza stampa congiunta con il presidente polacco,Andrzej Duda, alla Casa Bianca.Trump dice di voler valutare "seriamente" la richiesta di una presenza militare permanente in Polonia nazione strategica in Europa per contrastare l'atteggiamento "aggressivo" di Mosca."La stiamo valutando, anche dal ...

Usa : Stormy Daniels rivela - "pene Trump più piccolo della media" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve