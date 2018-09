Uomini e donne | il clamoroso sfogo di Raffaella Mennoia autrice di Maria De Filippi | chi

Uomini e Donne anticipazioni - Mara pronta a corteggiare Luigi : la prova : anticipazioni Uomini e Donne: la storia tra Mara e Luigi non è ancora finita Continua la storia tra Mara e Luigi di Uomini e Donne. E sì, perché nonostante la scelta di Mastroianni di restare sul Trono, alla corte di Maria De Filippi non si parla di altro. Gli opinionisti Gianni e Tina hanno continuato […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Mara pronta a corteggiare Luigi: la prova proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - oggi - venerdì 21 settembre - in onda il trono classico : la decisione di Luigi Mastroianni : Il tronista dopo l'esterna con Mara, comunica la sua decisione in studio. Ospiti Andrea Celentano e Raffaela Giudice.

Uomini e donne - il duro messaggio di Raffaella Mennoia : 'Se fosse vero non esiste niente' : Colpo di scena a Uomini e donne, dove poco fa è apparso un duro messaggio decisamente criptico di Raffaella Mennoia, la storica autrice della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. La Mennoia ha spiazzato tutti con il suo post pubblicato su Instagram che in queste ore sta facendo 'scervellare' i fan del programma, i quali non riescono a capire a chi possa essere rivolto. L'autrice dice che se ciò che le è stato detto fosse vero, 'non ...

Uomini e Donne oggi : Andrea e Raffaela faccia a faccia con Teresa : oggi Uomini e Donne: Teresa rivede Andrea Celentano, il confronto con Raffaela dopo Temptation Island Uomini e Donne per questa settimana chiude i battenti con una nuova e curiosissima puntata del Trono Classico. Si continua a parlare di Mara e Luigi. Lui è convinto di voler proseguire il percorso da tronista e di non scendere […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Andrea e Raffaela faccia a faccia con Teresa proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia : duro messaggio su Instagram (a Sara Affi Fella)? : Raffaella Mennoia di Uomini e Donne, nelle scorse ore, ha Affidato, al proprio account Instagram, una riflessione molto dura sul proprio lavoro postando una foto dei petali che cadono dall'alto, al momento della scelta. L'autrice, forse, si è sentita presa in giro da qualche ex tronista? Ecco il messaggio sui social: Per arrivare a questo ci dovrebbero essere delle condizioni fondamentali di partenza... la fiducia il rispetto del lavoro e ...

Uomini e Donne - Ludovica Valli : "Federico Accorsi? Amore incredibile" : Intervistata da Uomini e Donne Magazine, in edicola questa settimana, Ludovica Valli ha raccontato, per la prima volta, l'incontro che ha fatto scoccare la scintilla con il fidanzato Federico Accorsi: Ci siamo conosciuti perché lui era il mio personal trainer. Dopo mesi che mi allenava, ci siamo accorti che forse stava nascendo qualcosa. E’ stato magico: quando abbiamo iniziato a frequentarci fuori dalla palestra, senza renderci conto, ...

Uomini e Donne : Raffaella Mennoia sbotta furiosa sui social contro Sara Affi Fella? : L'autrice del dating show: "Se quanto mi è stato detto fosse vero non esistono programmi, non esiste niente".

Ascolti tv pomeriggio - 20 settembre : Vieni da me vs Detto Fatto vs Uomini e Donne : Penultimo giorno di sfida. Per ora Maria De Filippi è in testa. Cosa dicono gli Ascolti tv del pomeriggio di ieri, 20 settembre 2018? L’accesa sfida a tre continua a tenere banco. Cosa è successo giovedì? Ecco tutti gli ospiti, i temi trattati e i dati Auditel. Ascolti tv pomeriggio 2018 settembre: temi e ospiti dei tre programmi Cosa è successo giovedì 20 settembre 2018 nel pomeriggio di Rai 1, Rai 2 e Canale 5 ovvero in Vieni da me, ...

LUIGI MASTROIANNI LASCIA IL TRONO PER MARA FASONE?/ Uomini e Donne - l'ombra dell'accordo si allunga su di loro : LUIGI MASTROIANNI LASCIA il TRONO per MARA FASONE? Uomini e Donne, il tronista assente in studio: perché? Maria De Filippi svela la sua decisione(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:50:00 GMT)

Uomini e Donne - Federico Rubino : "Cerco una donna forte - ironica che abbia voglia di scherzare" : Federico Rubino, neo corteggiatore di Mara Fasone e Teresa Langella del trono classico di 'Uomini e Donne', ha rivelato di volersi prendere del tempo prima di decidere chi potrebbe essere la ragazza più affine al suo modo di essere e pensare. L'appuntamento al buio è stato un primo approccio alle due troniste: (Ride) Naturalmente ho pensato che fossero entrambe due bellissime ragazze, ma ho capito subito che avevano anche dei principi e ...

Uomini e donne - qualcuno avrebbe preso in giro la redazione : i sospetti su Sara : Colpo di scena a Uomini e donne. Nelle ultime ore ha fatto molto scalpore il messaggio social pubblicato da Raffaella Mennoia, l'autrice storica della trasmissione di Maria De Filippi, la quale ha lanciato delle frecciatine al vetriolo nei confronti di qualche protagonista del dating show. Nel dettaglio la Mennoia lascia intendere che qualcuno abbia preso in giro il lavoro della redazione e i sospetti del pubblico social si sono subito riversati ...

Gossip Uomini e donne - bufera su Sara Affi Fella : 'L'ex Nicola pronto a dire la verità' : Non si placano le polemiche su Sara Affi Fella, la protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne, la quale in questi giorni ha ufficializzato l'inizio della sua nuova storia d'amore con il calciatore Vittorio Parigini, con il quale ormai fa coppia fissa da diverse settimane. Eppure la notizia di questo nuovo fidanzamento ha fatto storcere il naso ad un bel po' di persone e il suo ex Nicola Panico, con il quale l'abbiamo vista partecipare a ...

Spoiler Uomini e donne oggi : Luigi era pronto ad abbandonate il trono 'per colpa' di Mara : oggi, venerdì 21 settembre, alle ore 14,45 su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata settimanale di Uomini e donne. Il fortunato dating show di Maria De Filippi chiuderà la programmazione con il secondo appuntamento dedicato al trono classico, durante il quale avremo modo di vedere tutte le novità che riguardano i quattro nuovi tronisti di questa stagione. Una puntata che si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena, e che avrà come ...

Uomini e Donne/ Nino Castanotto di nuovo in studio : la reazione di Anna Tedesco (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Nino Castanotto è tornato nel programma: la reazione di Anna Tedesco e il suo possibile ritorno in studio(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 07:35:00 GMT)