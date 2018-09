Uomini e Donne Gianni Sperti | duro messaggio sui social | ce l' ha con Sara Affi Fella?

L'alcol uccide soprattutto gli Uomini / Tre milioni di decessi l'anno : le donne sono "solo" il 25% : sono tre milioni di persone l'anno a morire a causa delL'alcol, si tratta soprattutto di uomini tanto che le donne sono "solo" il 25%. È necessaria una campagna di sensibilizzazione.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:41:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 21/09 : Con il recall del finale della puntata di ieri riparte quella odierna: la richiesta “clamorosa” di Luigi fa ovviamente molto discutere, si ribadiscono le dinamiche che porterebbero a un inevitabile cambio di ruolo del neotronista, nel caso decidesse di approfondire la conoscenza con Mara, ma ben presto Luigi, dopo averci riflettuto su, chiarisce i suoi intenti: – ora che l’ho vista e ci ho parlato mi sono tolto i dubbi, ci sono delle cose ...

Uomini e donne - Gianni Sperti parla dopo la fucilata di Raffaella Mennoia : guai in redazione per la De Filippi : È piovuto poche ore fa il duro sfogo dell'autrice tv di Uomini e donne , Raffaella Mennoia. E a darle manforte, oltre al commento di Giulia De Lellis , è arrivata anche un'Instagram story dell'...

Gossip Uomini e donne - bufera su Sara Affi Fella : 'L'ex Nicola pronto a dire la verità' : Non si placano le polemiche su Sara Affi Fella, la protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne, la quale in questi giorni ha ufficializzato l'inizio della sua nuova storia d'amore con il calciatore Vittorio Parigini, con il quale ormai fa coppia fissa da diverse settimane. Eppure la notizia di questo nuovo fidanzamento ha fatto storcere il naso ad un bel po' di persone e il suo ex Nicola Panico, con il quale l'abbiamo vista partecipare a ...

Uomini e Donne - trono classico : confronto tra Teresa e Raffaela [VIDEO] : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. In studio sono stati ospiti Raffaela Giudice e Andrea Celentano, coppia protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island. Durante l’esperienza nel reality show, Andrea mise alla prova il suo amore per Raffaela avviando la conoscenza con Teresa Langella, neo tronista di Uomini e Donne. La coppia nel falò di confronto decise di uscire insieme ...

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne : “Sara Affi Fella? Io so tutto” : Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne riapre nuovi dubbi: “Sara Affi Fella? Io so tutto!” Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne ha rivelato di sapere sempre tutto, parlando di Sara Affi Fella. Non è la prima volta che il nuovo tronista rivela di essere a conoscenza dei dettagli riguardanti Sara. Questa volta Lorenzo si è […] L'articolo Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne: “Sara Affi Fella? Io so tutto” proviene da Gossip e Tv.

Chi è Viviana Vizzini? La bellissima corteggiatrice di Luigi e Lorenzo protagonista a ‘Uomini e Donne’ [GALLERY] : Viviana Vizzini è la splendida nuova corteggiatrice di Luigi e Lorenzo a ‘Uomini e Donne’: conosciamo meglio la bellissima siciliana Viviana Vizzini è una delle protagoniste di ‘Uomini e Donne‘. Nonostante la ragazza fosse in mezzo ad un parterre di corteggiatrici dalla bellezza mozzafiato, la sensuale Viviana si è fatta notare su tutte sia da Luigi Mastroianni che da Lorenzo Riccardi. I due tronisti hanno messo ...

Uomini e Donne - Teresa Langella confessa a Raffaela : “Sono stata male” : Teresa Langella di Uomini e Donne: il confronto con Andrea e Raffaela E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E in questa circostanza Luigi Mastroianni, dopo aver rivelato alla redazione del popolare dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi di voler “scendere” dal trono per corteggiare la tronista Mara, ha fatto dietrofront, asserendo di aver capito di non essere poi così innamorato ...

‘Tu sei tutto per me’. Così gli Uomini si convincono che la violenza sulle donne è loro diritto : “Io sono un tipo regolare”, pare abbia detto alla sua vittima l’industriale parmense accusato di aver sottoposto una ragazza di 21 anni a violenze e orribili sevizie. Si tratta di una variante del frasario rituale utilizzato da quegli uomini che vedono la donna come preda da blandire per poi ridurla nelle loro mani. “Tu sei tutto per me”, è il terribile doppio senso celato dietro al richiamo indirizzato alla vittima ...

RAFFAELA E ANDREA A Uomini E DONNE / Video - scontro con Teresa Langella : "Mi hai buttato nella melma" : RAFFAELA e ANDREA ospiti oggi, 22 settembre, a UOMINI e DONNE. Confronto con la nuova tronista ed ex tentatrice Teresa Langella: frecciatine e scontri in studio....(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 15:54:00 GMT)

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni davanti a un bivio. La decisione del tronista che fa discutere in studio : È stato il tema centrale della puntata di ieri, giovedì 20 settembre, la liaison nata tra i due tronisti Luigi Mastroianni e Mara Fasone . A rivelarlo al pubblico è stato l'eterno antagonista del dj, ...