Uno vale uno | tranne Rocco Casalino

MotoGp - Valentino Rossi ad Aragon apre Uno spiraglio positivo : “la Yamaha sta correndo ai ripari” : Valentino Rossi parla dopo la conferenza stampa piloti in cui non ha presieduto, le impressioni del numero 46 in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Il quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a scendere in pista, non prima però della conferenza stampa del giovedì. Ad Aragon i piloti si sono riuniti davanti alla platea di giornalisti per rispondere alle loro domande ...

Valencia-Juventus - Allegri : 'NessUno sgabello per Douglas Costa - può giocare' : 19:22 18 set Allegri: "Se vinciamo a Valencia girone in discesa" - Video Sky - Sky Sport HD Vedi il video 'Allegri: "Se vinciamo a Valencia girone in discesa"' - Sky Sport HD 19:20 18 set DOMANDA A ...

Astronomia : 15° flyby di JUno - occhi puntati sulla grande tempesta ovale di Giove : Una nuova immagine, scattata da JunoCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della Nasa, ritrae una grande tempesta ovale, conosciuta con il nome di brown barge nella banda equatoriale meridionale di Giove. Le brown barge sono regioni cicloniche solitamente situate nella banda equatoriale settentrionale scura. Spesso – spiega l’Agenzia Spaziale italiana – sono difficili da rilevare ...

Lite tra due stranieri a Borghetto S.S. : Uno spacca una bottiglia e ferisce alla gamba il rivale : Violenta Lite questa notte tra due stranieri in via Cianaspri a Borghetto Santo Spirito. I due hanno iniziato la discussione, ma bene presto dalle parole si è passati ai fatti e uno dei due ha ...

Atletica - Tarì pronto per i mondiali : 'Sunneborn il rivale numero Uno' : 'In quel momento - dichiara Tarì - mi è crollato il mondo addosso. Ma dopo essermi confrontato con il mio fisioterapista, Salvatore Caiulo, mi sono tranquillizzato, perché mi ha assicurato che con ...

Valencia - altomolisana in vacanza : gli italiani stentano - ma nessUno dice "prima gli spagnoli" : caro "governo del cambiamento" ogni mondo è paese... Anche gli italiani dormono per strada e campano di espedienti, mi auguro che nessuno dica loro prima gli spagnoli

Bere acqua migliora la pelle ed equivale a mettersi una crema idratante. Lo dice Uno studio : «Questi risultati sembrano confermare spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi Biologa specialista in Scienza dell'Alimentazione e membro dell'Osservatorio Sanpellegrino che un maggiore apporto di ...

Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni. Torna Uno dei palcoscenici a cielo aperto più suggestivi d'Italia : von Kleist di Marco Baliani e Remo Rostagno attore narrante Marco Baliani regia Maria Maglietta Trickster Teatro La storia di Kohlhaas è un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del ...

MotoGp – Valentino Rossi e Crutchlow sorridenti a Brno : il Dottore si congratula con Cal per Uno spot pubblicitario [VIDEO[ : Valentino Rossi a Brno si congratula con Cal Crutchlow per un simpatico spot con una dolce bambina I piloti della MotoGp salutano Brno: i campioni delle due ruote hanno disputato il Gp della Repubblica Ceca, domenica, vinto da Andrea Dovizioso, per poi tornare in pista ieri per una giornata di test. Tornando alla gara di domenica, è sicuramente da elogiare Valentino Rossi, che all’ultima curva è riuscito a superare Cal Crutchlow e ...

“Uno schianto mortale”. Addio dolce Valentina - aveva 27 anni : arrestato il fidanzato : È di un morto e di un ferito grave il bilancio dell’ennesimo incidente stradale avvenuto sulle strade del Salento. A perdere la vita una 27enne di Noha (Galatina) ma originaria di Aradeo, in provincia di Lecce, in Puglia, Valentina Magliocca, che si trovava a bordo di una Fiat Punto in compagnia del suo fidanzato, ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce ed arrestato nel primo pomeriggio con l’accusa di ...

Uomini e Donne - Valentina Rapisarda : "Andrea Cerioli? Non eravamo adatti l’Uno all’altra" : Valentina Rapisarda, protagonista, qualche stagione fa, di Uomini e Donne, ha rivelato, questa settimana, di aver trovato un nuovo amore dopo la fine della burrascosa relazione con Andrea Cerioli: Da poche settimane mi sento con una persona che mi rispetta e mi fa stare bene. Lui è estraneo al mondo dello spettacolo, ha i piedi per terra ed è concreto. Uomini e Donne, Valentina Rapisarda: 'Io ...

Palinsesti Rai - su Twitter spopola il ‘gioco-parodia’ che cambia nomi ai programmi : da “Uno vale uno mattina” a “Don Matteo Salvini” : A Viale Mazzini è tempo di nomine: Fabrizio Salini come amministraore delegato, Marcello Foa come presidente. La scelta del giornalista e scrittore ha alzato un vero e proprio polvere mediatico. In attesa di capire se quest’ultimo riuscirà a spuntarla in Vigilanza Rai mercoledì prossimo sui social ci si chiede come sarà la nuova Rai leghista e grillina. La politica inciderà sulle scelte? Su Twitter è stato lanciato l’hashtag ...

Rai - Valentina Bisti a Unomattina estate : Maurizio Costanzo la promuove a pieni voti : Mi spiego: se si occupasse, quel programma, solo di negatività accadute nel mondo, diventerebbe pesante seguirlo. Alternando, come fanno gli autori di Unomattina estate , ecco che l'ascolto è ...

Temptation Island - Valeria Bigella : 'Con Alessio BrUno è finita' : Ennesimo colpo di scena nel programma dell'estate. Parliamo ovviamente dell'entusiasmante Temptation Island . Stavolta però fanno parlare di sé due tizi che avevano partecipato alla scorsa edizione. ...