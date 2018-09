Uno tsunami neurologico

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : “La piena di ieri come Uno tsunami” - i gruppi erano “nel posto sbagliato al momento sbagliato” : In merito alla Tragedia verificatasi ieri pomeriggio nel Parco del Pollino, nelle Gole del Raganello, Giacomo Zanfei, vicepresidente del Soccorso alpino Calabria, ha spiegato che “la piena di ieri nelle è stata un vero e proprio tsunami“: “Fare attivita’ di soccorso nel Raganello è molto difficile. E’ un’attivita’ complessa. Le guide del Raganello sono persone bravissime, specializzate, di alto livello, non sono improvvisate, pertanto nessuno va ...