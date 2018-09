Uniqlo | sponsor di Roger Federer | inaugura il suo primo negozio in Italia | luogo | data e

sportfair

: Per rimanere in tema... #uniqlo (nuovo sponsor tecnico di @rogerfederer e prima ancora di @DjokerNole) apre in… - toni_pastello : Per rimanere in tema... #uniqlo (nuovo sponsor tecnico di @rogerfederer e prima ancora di @DjokerNole) apre in… - alefasanocom : A Milano il 6 aprile aprirà il primo negozio in Italia di Uniqlo colosso giapponese del fast fashion. Per chi non… -

(Di venerdì 21 settembre 2018), brand giapponese che griffa l’abbigliamento sportivo di, è pronto ad aprire il suopunto vendita inBuone notizie per i fanni didel tennista svizzero, ha annunciato la prossima apertura del suopunto vendita in. Ilverrà aperto a Milano, all’indirizzo Piazza Cordusio 2, avrà 3 piani al suo interno per una grandezza totale di 2500 metri quadrati. L’zione avverrà in6 aprile 2019, alle ore 18. Oltre all’abbigliamento sportivo legato agli atleti più rappresentativi comee Kei Nishikori,mette in vendita capi casual per uomo, donna e bambino. Ilsorgerà a pochi metri da Starbucks, nota caffetteria che ha appena aperto il suopunto vendita inda poco tempo, riscuotendo un grande successo. L'articolo...