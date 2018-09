: Unicef: 'In Italia un milione e 200mila bimbi vivono in povertà' #unicef - MediasetTgcom24 : Unicef: 'In Italia un milione e 200mila bimbi vivono in povertà' #unicef - UNICEF_Italia : Contrasto a povertà minorile e dispersione scolastica, inclusione dei ragazzi migranti, più fondi della Cooperazion… - UNICEF_Italia : 'Non investire sulle nuove generazioni è come tagliare il ramo su cui si è seduti' (@Antonio_Decaro sindaco di Bari… -

"Inoltre 1 milione e 200 mila bambini e ragazzi vivono in povertà assoluta (12,1% del totale) e 2 milioni e 156mila vivono in povertà relativa". Lo denuncia il presidente dell',Samengo, a un convegno. "E' inammissibile. Sono dati allarmanti che non possiamo guardare con indifferenza. Occorre un piano d'investimenti e azioni per ovviare a questo disagio che non tende a fermarsi, anzi è in aumento rispetto al passato. Credo fermamente che questo tema debba essere al centro dell'azione del Governo".(Di venerdì 21 settembre 2018)