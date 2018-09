Un' altra gara sfortunata per Filippo Bravi

Sanremo - l altra rivoluzione di Baglioni 'Basta distinzione Big e Giovani - in gara un unica categoria' - TV/Radio - Spettacoli : Niente più distinzioni fra Big e Nuove proposte, o fra Campioni e Giovani , insomma le due sezioni che da anni caratterizzano la gara a Sanremo . Per il suo secondo festival, il direttore artistico ...

Tour de France - altra follia dopo il caso Nibali : spray al peperoncino della gendarmerie colpisce i corridori. Gara sospesa : La sedicesima tappa del Tour de France, da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, è stata fermata e sospesa dopo nemmeno 30 chilometri dal via. Lungo il percorso, infatti, è andata in scena una protesta di un gruppo di contadini Francesi, che hanno provato a bloccare la strada con trattori e balle di fieno. La polizia, per disperderli, ha usato quello che dai media locali viene definito spray al peperoncino (in ogni caso, uno spray urticante). Il ...