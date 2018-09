Un talento al giorno – Martin Odegaard | in prestito per diventare grande

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018)Ødegaard è un calciatore norvegese, centrocampista del Vitesse indal Real Madrid e della Nazionale norvegese. Inizia la carriera allo Strømsgodset, il 21 gennaio 2015 passa ufficialmente al Real Madrid, gioca nelle file del Castilla, la seconda squadra madridista, in Segunda División B. Il 28 aprile 2015 viene convocato per la prima volta in prima squadra in vista della partita di campionato contro l'Almería, il 23 maggio seguente esordisce in prima squadra, subentrando a Cristiano Ronaldo nella vittoria per 7-3 sul Getafe. Nel 2015, è stato inserito nella lista dei migliori cinquanta calciatori nati nel 1998 stilata da The Guardian. Adesso l'esperienza inal Vitesse.