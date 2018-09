Un ricercatore di Bergamo ha trovato a Londra la lettera eretica di Galileo

agi

: RT @Bergamonews: Una scoperta incredibile. Il merito è tutto di un giovene ricercatore dell'Università degli Studi di Bergamo https://t.co… - romi_andrio : RT @Bergamonews: Una scoperta incredibile. Il merito è tutto di un giovene ricercatore dell'Università degli Studi di Bergamo https://t.co… - Bergamonews : Una scoperta incredibile. Il merito è tutto di un giovene ricercatore dell'Università degli Studi di Bergamo… - LibreriaAnselmi : RT @ConcorsiPubblic: ricercatore Bergamo - 1 posto -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Per due secoli e mezzo è rimasta nascosta in uno scaffale polveroso di una biblioteca universitaria dicustodendo la verità sul mondo e l'universo immaginato daGalilei. Ora, grazie a ununiversitario bergamasco, laoriginale nella qualeGalilei mise in discussione la dottrina della Chiesa e affermò come non fosse il Sole a orbitare attorno alla Terra, è tornata a essere leggibile. L'eccezionale documento è di 7 pagine e si trovava nascosto con cura nel catalogo di una biblioteca londinese con una errata attribuzione di data da ben 250 anni. La biblioteca della scoperta è quella della Royal Society. Grazie alSalvatore Ricciardo, quindi, adesso si aggiungono nuovi dettagli alla vicenda di Galilei e alla successiva condanna per eresia del 1633. La ...