Un minorenne ha terrorizzato l'Australia inserendo aghi nelle fragole

(Di venerdì 21 settembre 2018) Un ragazzo è stato arrestato incon l'accusa di aver inserito volontariamente degliall'interno delle, vendute in diversi negozi. Il giovane ha confessato di essere responsabile dell'episodio, che ha generato clamore in tutto lo Stato.Negli scorsi giorni, stando a quanto riporta la Reuters, alcune persone sono state portate in ospedale per aver ingerito glinascosti, anche se nessuno ha riportato seri danni alla salute. Sono stati segnalati alle autorità più di 100 casi diritrovati.La leggena prevede pene fino a 10 anni di reclusione per la contaminazione volontaria di cibo. Il primo ministrono ha inoltre annunciato di aver proposto l'innalzamento della pena a 15 anni. Il ragazzo,, verrà giudicato dalla giustizia minorile.La Reuters ha chiesto al professor Murray Lee, ...