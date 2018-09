Ulisse | le nuove puntate in Tv su Raiuno da sabato prossimo | conduce Alberto Angela

Blastingnews

(Di venerdì 21 settembre 2018) Torna: il piacere della scoperta. La nota trasmissione condotta datrasloca da Rai 3 a Rai 1 e sarà trasmessa per quattroin prime-time. La prima puntata, prevista per29 settembre, andrà in onda a partire dalle ore 21:25. Tra gli ospiti d'elezione figurano l'attore e doppiatore Luca Ward, che presterà il suo inconfondibile timbro vocale alla narrazione e comparirà in video nella seconda puntata, e Gigi Proietti che ogni volta leggerà un brano a tema con la puntata in corso.22 settembre la trasmissione sarà anticipata dallo speciale Stanotte a Pompei, con Marco d'Amore, Giancarlo Giannini e Vittorio Storaro. I temi delle quattrodiLe quattrodi: il piacere della scoperta saranno basate su argomenti molto diversi tra loro. Nella prima puntata di29 settembree la redazione del ...