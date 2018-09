: Ue: possibili controlli confini interni - NotizieIN : Ue: possibili controlli confini interni - CyberNewsH24 : #Ue: possibili controlli confini interni - TelevideoRai101 : Ue: possibili controlli confini interni -

Gli Stati membri dell'Unione europea potranno imporrealle frontiere interne di Schengen, se i Paesi di primo ingresso non coopereranno o non rispetteranno le raccomandazioni dell'agenzia Frontex. Lo ha detto una portavoce della Commissione Ue per chiarire la proposta di rafforzamento della "Guardia costiera e di frontiera europea", dopo che il presidente francese Macron aveva parlato di esclusione da Schengen dei Paesi che non vogliono un ruolo più forte di Frontex.(Di venerdì 21 settembre 2018)