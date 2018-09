Tutto il movimento con Casalino I 5 Stelle sono pronti alla guerra

affaritaliani

: Il sorriso di #Toninelli. Davanti a una tragedia. Davanti al dolore. Il tutto per apparire accanto a un plastico di… - pietroraffa : Il sorriso di #Toninelli. Davanti a una tragedia. Davanti al dolore. Il tutto per apparire accanto a un plastico di… - Linkiesta : Ai turisti dei luoghi che visitano non interessa nulla. Il viaggio del turista non è un movimento di apertura, al c… - francescoseghez : Dati Istat chiari che mostrano come la 'staffetta generazionale' sia impensabile, basta uno sguardo al mercato del… -

(Di sabato 22 settembre 2018) "Nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro: uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare il reddito di cittadinanza che disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio. La spdi questi uomini del sistemai giornali del sistema..." Segui su affaritaliani.it