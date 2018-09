Turismo | Centinaio | 9 ottobre tavolo con tutti Ministeri coinvolti

Turismo - l'AGTA a Centinaio : 'Subito una legge per le guide turistiche' : Roma, 20 set., askanews, - Una lettera per chiedere di mettere mano alla legge di riordino della professione di guida turistica e per far sì che le nuove norme non siano imposte dall'alto, ma vedano ...

NEGOZI CHIUSI DOMENICA - DI MAIO : "SÌ - MA A TURNO”/ Ultime notizie - Centinaio "Restino aperti dove c'è Turismo" : Di MAIO "NEGOZI CHIUSI la DOMENICA": l'idea del ministro divide. Gradara (Federdistribuzione) si dice contrario: effetti su consumi, posti di lavoro e crescita del commercio online.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Turismo - Centinaio ad Affaritaliani "Brambilla? Dimenticata da tutti" : Oggi, sul Corriere della Sera, Michela Vittoria Brambilla, ex Ministro del Turismo in un governo Berlusconi, ha rilasciato una intervista molto indispettita sul cosiddetto “decreto ministeri” appena approvato e che ha accorpato il Ministero del Turismo con quello dell’Agricoltura Segui su Affaritaliani.it

Centinaio : "Sud - Enit - Alitalia - tassa di soggiorno : ecco il mio Turismo" : Su Alitalia Infine, dal ministro arriva la conferma di una politica 'pubblica' su Alitalia: non si può prescindere 'dalla questione dei vettori aerei, elemento primario della direzione dei flussi e ...

Il Castello di Vigevano? Per il ministro del Turismo Centinaio - sarebbe meglio se fosse un hotel - più che un museo : Ahimé il nostro paese, e lo dico da amministratore, il nostro paese ha sempre vissuto di mantenimento: noi abbiamo le cose più belle del mondo ma è conservazione, noi dobbiamo conservare quello che ...

Vertice con gli assessori al Turismo - Centinaio conferma : presto in Molise - : ...la visita del ministro Centinaio sarà utile nella fase di programmazione e realizzazione dei progetti che a breve metteremo in cantiere in questo settore che potrà fare da traino all'economia ...