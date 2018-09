Tuffi grandi altezze | World Series 2018 | grande finale a Polignano a Mare Alessandro De

oasport

(Di venerdì 21 settembre 2018) E’ arrivato il momento della finalissima per ledeidalle. Sarà un’ultima tappa bellissima ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo sarà quella di, in una location unica e inimitabile. La gara italiana sarà decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al femminile i primi due della classifica sono distanziati da soli 20 punti e sicuramente ci saràbattaglia nella tre giorni pugliese. Tra gli uomini il britannico Gary Hunt ha sorpassato nella scorsa gara di Mostar l’americano Steven LoBue, mentre tra le donne in testa la messicana Adriana Jimenez, che proverà a resistere all’assalto dell’australiana Rhiannan Iffland. Previsto tantissimo pubblico, pronto a tifare soprattutto ...