Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : grande finale a Polignano a Mare. Alessandro De Rose sogna un fantastico bis : E’ arrivato il momento della finalissima per le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze. Sarà un’ultima tappa bellissima ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo sarà quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. La gara italiana sarà decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al ...

Tuffi grandi altezze - Polignano a Mare 2018 : programma - orari e tv : Le World Series 2018 dei Tuffi dalle grandi altezze sono arrivate alla loro ultima tappa. Sarà un finale bellissimo ed emozionante e soprattutto sarà in Italia. Infatti la cornice scelta per l’atto conclusivo è quella di Polignano a Mare, in una location unica e inimitabile. Sarà una finalissima decisiva anche per l’assegnazione della Coppa del Mondo. La curiosità vuole che sia al maschile che al femminile i primi due della ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : Gary Hunt si ripete a Mostar. Alessandro De Rose dodicesimo : Doppio colpo per Gary Hunt a Mostar. Il tuffare britannico ha trionfato nella sesta tappa delle World Series in Bosnia e si è preso anche la testa della classifica generale. A fare da cornice a questa vittoria di Hunt è stato il “Vecchio Ponte” Stari Most, che troneggia sulle acque verde del fiume Neretva e collega le due parti della città vecchia di Mostar. Tornando alla gara Hunt si è imposto nettamente con il punteggio totale di ...

Tuffi grandi altezze - World Series 2018 : Alessandro De Rose quarto a Copenaghen : Copenaghen si conferma una seconda casa per Gary Hunt. Il britannico trionfa nella quinta tappa delle World Series di Tuffi dalle grandi altezze. In una fantastica cornice nel cuore di Copenaghen dalla piattaforma dei 27 metri montata sul tetto dell’Opera House, Hunt ha preceduto il leader della classifica generale Steven Lo Bue. Il britannico ha chiuso con 453.70 punti, mentre l’americano si è fermato a 431.80. Sul podio ci sale anche il ...

Marmeeting - tornano i Tuffi dalle grandi altezze dal Fiordo di Furore : Il marchio Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo, quest'anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un'opera che dopo duemila anni ...

Tuffi - Europei 2018 : trionfa Jack Laugher in una gara stellare dai 3 metri. Grandioso Marsaglia in sesta posizione : Seconda finale odierna alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo nel programma degli Europei 2018 dei Tuffi. Oggi era la giornata della finale maschile della gara dai 3 metri, una specialità olimpica. Un atto conclusivo a cui non ha preso parte il nostro Giovanni Tocci per l’errore clamoroso del calabrese nelle semifinali sul triplo e mezzo rovesciato raggruppato, che esattamente come era accaduto ai Mondiali di Budapest, ha ottenuto uno ...