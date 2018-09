Trump e i nuovi dazi | cosa rischia l' economia globale

Lo schiaffo di Alibaba a Trump : addio a un milione di nuovi posti : NEW YORK - Uno schiaffo sonoro in risposta alla guerra dei dazi di Donald Trump è arrivato alla casa Bianca da parte di Jack Ma, il fondatore del gigante della distribuzione online Alibaba. L'...

Donald Trump annuncia nuovi dazi alla Cina per 200 miliardi : Donald Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi su una serie di prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari, pari a circa la metà dell'import di tutti i beni cinesi negli Stati Uniti. Le nuove tariffe scatteranno a fine settembre e, senza un accordo, si inaspriranno ulteriormente da gennaio 2019.Continua a leggere

Trump impone nuovi dazi alla Cina per 200 miliardi : Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina sembrano destinate ad aumentare. Il presidente Donald Trump annuncia una nuova ondata di dazi sul Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari. Si tratta di tariffe del 10 per cento che entreranno in vigore il prossimo 24 settembre su quasi la

Trump dà il via a nuovi dazi contro la Cina per 200 miliardi di dollari : NEW YORK - «Un sacco di soldi torneranno in America grazie ai miei dazi». Nella serata di ieri, dopo la chiusura dei mercati, Donald Trump ha formalizzato la sua decisione largamente...

Trump annuncia 200 miliardi di nuovi dazi sul made in China - : Le tariffe del 10% entreranno in vigore il prossimo 24 settembre e saliranno al 25% dal primo gennaio del 2019. Inclusi condizionatori d'aria, mobili e lampade, fuori gli smart watch

Trump : nuovi dazi sui prodotti cinesi : ANSA, - WASHINGTON, 18 SET - L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi su una serie di prodotti Made in china per un valore di 200 miliardi di dollari, pari a circa la meta' dell'...

Usa - Trump annuncia nuovi dazi per 200 miliardi di dollari sui prodotti cinesi : WASHINGTON - L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi su una serie di prodotti Made in China per un valore di 200 miliardi di dollari, pari a circa la metà dell'import di tutti i ...

Trump annuncia nuovi dazi per 200 miliardi su prodotti cinesi : Roma, 18 set., askanews, - Gli Stati Uniti hanno annunciato nuovi dazi sui prodotti cinesi per 200 miliardi di dollari. Si tratta di circa 6.000 beni ed è il giro di vita più pesante su questo fronte ...

Trump : nuovi dazi alla Cina per 200mld : 1.20 L'amministrazione Trump ha annunciato una nuova ondata di dazi su una serie di prodotti made in China per un valore di 200mld di dollari,pari a circa la metà dell'import di tutti i beni cinesi negli Usa.Lo rende noto la Casa Bianca. Le nuove tariffe scatteranno alla fine di settembre del 10% fino alla fine dell'anno,quando aumenteranno al 25% se non si troverà un accordo.Con la nuova stangata sale a 505mld di dollari l'ammontare di ...

Trump : annuncio su nuovi dazi contro Cina a mercati Usa chiusi : New York, 17 set., askanews, - Arriverà dopo la chiusura dei mercati Usa l'annuncio da parte dell'amministrazione Usa di nuovi dazi contro importazioni cinesi aventi un valore annuo di 200 miliardi di ...

Trump annuncia nuovi dazi contro la CIna - Pechino pronta a rispondere : Donald Trump intende annunciare in queste ore una nuova ondata di dazi per circa 200 miliardi di dollari sull'import di merci cinesi, nonostante un nuovo round di negoziati con Pechino a fine mese. Lo ...

Trump pronto a colpire ancora la Cina : annuncerà nuovi dazi per 200 miliardi di dollari : Teleborsa, - Continuano le tensioni commerciali tra USA e Cina. Secondo il Wall Street Journal, infatti, che cita fonti a conoscenza del dossier, Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare nella ...

Dazi : Trump potrebbe annunciare nuovi dazi su 200 mld dlr di beni cinesi : potrebbe presto infittirsi la guerra commerciale tra Usa e Cina. Secondo quanto riportano alcuni media americani, The Washington Post e The Wall Street Journal, Donald Trump ha deciso di imporre ...

Trump annuncerà nuovi dazi su prodotti cinesi per 200 miliardi : Donald Trump intende annunciare lunedì o martedì un nuova ondata di dazi per circa 200 miliardi di dollari sull'import di merci cinesi, nonostante il nuovo round di negoziati con...