Trump difende Kavanaugh | uno degli uomini migliori al mondo

USA - GIUDICE KAVANAUGH ACCUSATO DI MOLESTIE/ Scelto da Trump per Corte Suprema : “mi difenderò” : GIUDICE KAVANAUGH nei guai? Il candidato da Trump alla Corte Suprema ACCUSATO da una donna 51enne di aggressione sessuale nei primi anni Ottanta, lui nega.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 20:15:00 GMT)

Trump dovrà rispondere sotto giuramento per difendersi da un’accusa di diffamazione : Summer Zervos, un'ex concorrente di The Apprentice, lo accusa di averla molestata e di averla diffamata dandole della bugiarda The post Trump dovrà rispondere sotto giuramento per difendersi da un’accusa di diffamazione appeared first on Il Post.

Google difende le SERP dagli attacchi di Trump - : E ancora: 'la ricerca non è usata per impostare un'agenda politica e non influenziamo i nostri risultati verso nessuna ideologia politica. Ogni anno apportiamo centinaia di miglioramenti ai nostri ...

Trump VS GOOGLE - "È TRUCCATO"/ Big G si difende ma amministrazione Usa pensa ad intervento su motore ricerca : Il presidente degli Stati Uniti Donald TRUMP attacca il motore di ricerca GOOGLE, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 18:52:00 GMT)

Trump e la figlia segreta - Melania non lo difende : NEW YORK - C'è un'altra figlia nella tribù Trump. Una figlia illegittima, nata da una relazione fra Donald e una sua dipendente. Lo sostiene l'ex portiere della Trump...

Russiagate - ex avvocato Cohen inguaia Trump/ Ultime notizie - il Presidente lo "scarica" e difende Manafort : Doppio guaio per Donald Trump: Ultime notizie. Ex avvocato Michael Cohen vuole patteggiare con le autorità giudiziarie per accuse, da Stormy Daniels al Russiagate. Scoppia caso Manafort(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:00:00 GMT)

Trump difende Manafort : 'Rispetto - non ha inventato storie' - : Su Twitter il presidente degli Stati Uniti esprime solidarietà al manager che fu a capo della sua campagna elettorale, condannato ieri per otto capi d'imputazione , di cui cinque per frode fiscale. "...

Trump attacca i giornali uniti per difendere la libertà di stampa : colludono : Il punto è che la stampa è LIBERA di scrivere e dire qualsiasi cosa voglia ma molto di quello che dice è FAKE NEWS, promuovendo un'agenda politica o semplicemente tentando di fare del male alla gente.

Melania difende LeBron James : per la seconda volta prende le distanze da Trump : Come sapete - prosegue la Grisham - la signora Trump ha girato il paese e il mondo parlando ai bambini del loro benessere, della vita sana e dell'importanza di comportamenti online responsabili con ...

L’ultima ribalta di Lanny Davis - avvocato dei Clinton che difende l’avvocato di Trump : Milano. Quando all’inizio di luglio l’avvocato di Donald Trump ha assunto per la propria difesa l’avvocato (storico) dei Clinton, i più attenti hanno detto: non può finire bene. Michael Cohen, l’avvocato tuttofare del presidente americano ora in rivolta contro il suo capo, ha assunto nel suo team di

Trump difende Google - pur odiando Silicon Valley - per attaccare l'Europa : Era solo questione di tempo. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è intervenuto via Twitter sulla multa da 4,3 miliardi di euro inflitta