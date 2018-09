Trovata a Londra la lettera “eretica” di Galileo Galilei | ecco l’originale

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) Laoriginale, e fino ad ora perduta, con cuimise in discussione la dottrina della Chiesa, secondo la quale era il sole a ruotare attorno alla Terra, è stata riin una biblioteca di. Ladi sette pagine, scritta all’amico Benedetto Castelli il 21 dicembre 1613 e firmata “GG”, fornisce la prova più forte ed evidente che, all’inizio della sua battaglia con le autorità religiose,si impegnò senza risparmiare sforzi per sostenere che la ricerca scientifica doveva essere libera rispetto alla dottrina teologica. Laè stata in possesso della Royal Society per almeno 250 anni, ma era sfuggita all’attenzione degli storici. È stata rida Salvatore Ricciardo, un ricercatore dell’Università di Bergamo. Il testo venne inviato all’Inquisizione il 7 febbraio del 1615 dal prete domenicano ...