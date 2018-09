Tre bimbi accoltellati in un asilo nido a New York Arrestata una 52enne

Tre bimbi accoltellati in un asilo nido : feriti - uno è grave. Arrestata una donna : Terrore a scuola. Cinque persone, tra le quali tre bambini, sono state ferite a colpi di coltello in un casa per bambini, una sorta di asilo nido, nel Queens, a New York. Lo riferisce la Nbc. La...

Olanda : Treno su cargo bike - morti bimbi : 13.33 Quattro bambini sono morti e un bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti questa mattina a Oss -circa 100km a sudest di Amsterdam- in seguito allo scontro a un passaggio a livello fra un treno e una bici attrezzata per il trasporto di bambini (le cosiddette 'cargo bike', molto usate in Olanda). Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riportano i media locali.

Dramma in Olanda - Treno travolge bici per il trasporto bimbi : muoiono 4 piccoli : Coinvolta una cargo bike, una bici attrezzata per il trasporto dei bambini, molto usata in Olanda. Nel terribile impatto feriti gravemente un altro bambino e il conducente del mezzo, una donna. La tragedia a un passaggio a livello nei pressi della stazione di Oss West, a circa 100 chilometri a sud-est di Amsterdam.Continua a leggere

Vaccini - il genitore è immunodepresso - due fratelli cosTretti a cambiare scuola : in classe bimbi non vaccinati : Due fratelli che frequentano una scuola elementare in provincia di Rimini hanno dovuto cambiare istituto perché non tutti i bambini in classe sono vaccinati . I due giovanissimi - regolarmente ...

Calabria - i bimbi di un comune cosTretti a fare 50 chilometri al giorno per andare a scuola : Nel paese, di 550 abitanti, è stata soppressa la scuola primaria così i bambini sono costretti a fare 50 chilometri al giorno, per lo più su strade dissestate, per frequentare le lezioni.Continua a leggere

Vicenza - giovani si iniettano droga sotto le giosTre dei bimbi : Si iniettano droga in pieno giorno, seduti in un parco giochi, sotto al trenino del Brucomela. Tre giovani di Vicenza sono stati filmati mentre bivaccavano sotto una delle giostre del luna park presente in questi giorni in città. Come riporta il Gazzettino, le immagini choc dei tre che assumono sostanze stupefacenti stanno facendo il giro del web e indignando centinaia di utenti.Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Vicenza ai ...

Migranti - olTre 100 morti in un naufragio “scoperto” dopo 10 giorni : tra loro 20 bimbi. Fatto ricostruito dai superstiti : oltre 100 persone sono morte in un naufragio al largo della Libia il primo settembre. Lo riferisce Medici Senza Frontiere, riportando alcune testimonianze dei sopravvissuti, soccorsi dalla guardia costiera libica e trasferiti a Khoms (a est di Tripoli) il 2 settembre. Tra le vittime, ci sarebbero anche venti bambini tra cui due piccoli di 17 mesi. Solo due corpi sono stati recuperati. Un sopravvissuto ha riferito che è stata contattata la ...

Alessandria - video con bimbi maltrattati : sospese due maesTre di scuola materna : Un altro caso di maestre accusate di maltrattare e insultare i bambini. Nemmeno 48 ore dopo la notizia delle cinque indagate in un asilo di Roma e a una settimana dal caso di Reggio Emilia, altre due insegnanti di una scuola statale per l’infanzia – di 42 e 46 anni – sono state sospese dal servizio. Questa volta ad Alessandria, dove l’operazione ‘Beyond the gate‘ ha accertato – secondo gli investigatori ...

Alessandria - botte e strattoni a bimbi di 3 anni. Ecco il video che inchioda due maesTre. Abusi su 8 alunni : video di una telecamera nascoste dalla polizia all’interno di un asilo di Alessandria che riprende i momenti in cui una maestra maltratta dei bambini. Due maestre della struttura sono state sospese dall’esercizio. Le indagini sono partite in seguito della denuncia della madre di uno dei piccoli. Al momento sono stati accertati Abusi su almeno 8 bimbi, tra i 3 e i 5 anni. In alcuni casi gli episodi sfociavano in percosse e violenti ...

Alessandria - botte e insulti a bimbi di scuola materna : sospese due maesTre : In alcuni casi gli episodi sfociavano in percosse e violenti strattoni, documentati dalle telecamere nascoste all'interno della struttura