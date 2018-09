Totti | “Spalletti voleva che smettessi Il no al Real? Mai pentito”

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 settembre 2018) E’ uscita la sua attesissima autobiografia, firmata da Paolo Condò, e Francescoha anticipato qualche tema trattato nel libro in un’intervista al settimanale di Repubblica ‘Il Venerdì‘. Uno dei più gustosi aneddoti riguarda il cucchiaio nella semifinale Italia-Olanda di Euro 2000: “Avevo davvero scommesso con Maldini, Nesta e Di Biagio che se fosse finita ai rigori avrei fatto il cucchiaio. Loro mi sfottevano, ma una volta sul dischetto gli dissi che avrei mantenuto la parola. Loro mi scongiuravano di ripensarci: è andata bene“. La Roma è stata la squadra della sua vita, motivo per cui ha detto di no a offerte prestigiose: “Non mi sono pentito del “no” alMadrid, anche se decidere fu difficile. Perché non ho chiuso giocando in Asia o in America? Perché avrei rovinato 25 anni di carriera. Ho sempre detto che avrei ...