Totti | Calciatori come bestie Spalletti spinse per il mio ritiro

ilgiornale

: RT @ilRomanistaweb: #Totti: 'Conosco bene i calciatori, sono delle bestie, ma mi portano rispetto' #ASRoma - Ma29Ma7 : RT @ilRomanistaweb: #Totti: 'Conosco bene i calciatori, sono delle bestie, ma mi portano rispetto' #ASRoma - ilRomanistaweb : #Totti: 'Conosco bene i calciatori, sono delle bestie, ma mi portano rispetto' #ASRoma - Andrea_GialloRo : Totti: “I calciatori sono bestie ma mi portano rispetto. Spalletti ha spinto per farmi smettere. Il calcio a… #asroma -

(Di venerdì 21 settembre 2018) I tifosi della Roma non l'hanno mai dimenticato. Resterà sempre il Capitano, anzi, er capitano, oltre che Pupone. Oggi fa il dirigente, dopo una vita trascorsa a giocare a calcio, a livello altissimo, con una classe sopraffina. In un'intervista al Venerdì di Repubblica Francescoracconta che fu Luciano, suo ex allenatore alla Roma, a spingere di più perché si ritirasse: "È quello che ha spinto di più. Con la società erano una cosa sola".Ma per quale motivo,ad esempio hanno fatto Del Piero e Pirlo, non ha voluto togliersi lo sfizio di andare a giocare in Asia o in America? "Perché avrei rovinato 25 anni di carriera. Ho sempre detto che avrei indossato un"unica maglia. Sono di parola". Sul no al Milan, che era pronto a spendere 300 milioni quando aveva 12 anni,ricostruisceandarono le cose: "In quel caso il no fu della mia famiglia. Soprattutto di mia ...