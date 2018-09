Tornano i Thegiornalisti | Ci piace cambiare il nostro pop da cinema

ilgiornale

: ?? Dopo le abbuffate estive, tornano le #news di Assunta ?? Firenze Rocks, HOME FESTIVAL, Suede, Antonello Venditt… - SCEventi14 : ?? Dopo le abbuffate estive, tornano le #news di Assunta ?? Firenze Rocks, HOME FESTIVAL, Suede, Antonello Venditt… - ElisaGraziella : RT @MusicSummer18: Non è stata la canzone dell'estate, ma i TheGiornalisti non tornano a casa a mani vuote. Per loro un Premio Radio 105 de… - MusicSummer18 : Non è stata la canzone dell'estate, ma i TheGiornalisti non tornano a casa a mani vuote. Per loro un Premio Radio 1… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Di certo lui ha le parole giuste. Tommaso Paradiso è uno dei portavoce del pop perché i suoi brani intercettano (talvolta anticipano) lo spirito del tempo, mica poco. "Scrivo perché ho bisogno di comunicare, se fossi un bravo pittore, avrei dipinto quadri" spiega con il suo favoloso dono della sintesi. Da un paio d'anni è il golden boy della classifica, sia collaborando con altri (da Luca Carboni a Fabri Fibra) sia pubblicando con i suoidischi come questo nuovo Love, uno dei più attesi dell'anno. Per farla breve, Love è un catalogo di musica e parole che diventa l'identikit dei trentenni, quelli che "Zero stare sereno" perché vivono da soli "e la casa è un casino" mentre si fanno i conti con le prime vere, profonde sberle d'amore (L'ultimo giorno della Terra è uno dei più intensi del disco)."Sono un uomo molto comune e scrivo cose che sento sulla pelle", spiega dopo aver ...