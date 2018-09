Toninelli sui Giochi del 2026 | ' Torino era la scelta migliore'

Ridere sui morti non è una gaffe. E Toninelli non può essere un ministro : Ma c'è o ci fa? Immagini e suoni lievi, come la politica di questi tempi. Proclami. Promesse. E tanta inadeguatezza. Fra una diretta su Facebook, un selfie con i propri cari e un post su Instagram. ...

Toninelli sorridente con il plastico del Morandi - è polemica sui social : 'Irrispettoso' : social in subbuglio per una foto che ritrae il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli sorridente accanto a un plastico del ponte Morandi . Il titolare delle Infrastrutture, ospite a 'Porta a Porta', ...

Danilo Toninelli - lancia il censimento sui ponti e lo umiliano : 'Dacci i soldi' : Dopo il tragico crollo del ponte Morandi di Genova che ha ucciso 43 persone, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli , si è lanciato nell'ennesima pagliacciata inconcludente.

Toninelli - polemiche dopo foto sui social dalla spiaggia. Opposizioni : “Raccoglie conchiglie anziché riferire in Aula” : polemiche contro il ministro M5s dei Trasporti Danilo Toninelli dopo che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae al mare con la moglie. Lo scatto è stato pubblicato il 20 agosto e ha scatenato le critiche delle Opposizioni che gli contestano il fatto di essere assente a poco più di una settimana dal crollo del ponte di Genova e mentre rimane ancora irrisolta la crisi della nave Diciotti con 177 migranti a bordo. Per Forza Italia è ...

Strade killer - Toninelli : 'Tecnologie sui Tir per formare gli autisti' : Strade più sicure con tecnologia sui Tir e tutele per gli autisti: è questo l'obiettivo indicato dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista al Messaggero, dopo i gravi ...

Fs. Toninelli : firmata la decadenza dell'intero Cda - ora barra sui treni locali : E' quanto si legge nella lettera indirizzata al Cda di Ferrovie che porta la firma di Toninelli ma anche quella del ministro dell'Economia Giovanni Tria.

'Sensori anti abbandono sui seggiolini auto presto obbligatori'. L'annuncio del ministro Toninelli Video : Mai più bambini dimenticati in auto e risvolti drammatici. Potrebbe presto diventare obbligatorio un dispositivo da applicare al seggiolino per il trasporto dei di bimbi in auto, per evitare i drammi ...

