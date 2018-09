Theresa May ingabbiata nella Brexit | Ue porti rispetto Nessun accordo è meglio di

Brexit - Theresa May : cara Ue - dirsi addio senza traumi : ... ma anche dopo l'uscita del nostro Paese sono determinata a mantenere una partnership quanto più stretta per ciò che riguarda l'economia e la sicurezza, poiché ritengo che questo sia nel migliore ...

Spallate - trame segrete - riunioni riservate : le 'congiure' a Londra per rimpiazzare Theresa May : Anche nel Regno Unito, terminata l'estate, settembre è considerato spesso tempo di riflessione e progetti, specie in politica. È verso autunno che da questa parte della Manica i partiti fanno i conti all'annuale conferenza di partito. Li fanno con se stessi, con il loro sostenitori, con chi li guida e con chi ...

Il confine irlandese è il nuovo fronte della rivolta interna contro Theresa May : ... e l'alternativa è un 'no deal', quell'uscita disordinata senza accordo che avrebbe gravi ripercussioni sull'economia britannica, come ha ricordato ieri il ministro dell'Economia, Philip Hammond, ...

Dove si decide davvero Brexit - e il destino di Theresa May - : Brexit non è più un confronto-scontro fra Unione europea e Regno Unito, forse non lo è mai stato, ma a due mesi dall'ultima data utile per chiudere un negoziato anche l'ultimo tentativo di ...

Brexit - Boris Johnson shock : "Theresa May mette una cintura esplosiva alla Gran Bretagna" : Mentre Alan Duncan, già suo vice agli Esteri, va oltre: Johnson stavolta stato "disgustoso", sbotta, profetizzandone "la fine della carriera politica". Un epilogo tutto da dimostrare, in effetti. Ma ...

Theresa May di nuovo ballerina : ecco il suo stacchetto in Kenya : La premier britannica Theresa May protagonista - di nuovo - di un curioso fuori programma durante il suo viaggio ufficiale in Sudafrica. La numero uno di Downing Street mercoledì è stata accolta con ...

Theresa May : Brexit senza un accordo non è la fine del mondo : Teleborsa, - La Brexit senza accordo non impensierisce Theresa May . Lo avrebbe detto il Premier britannico in un'intervista spiegando che se si verificasse l'ipotesi "non sarebbe poi la fine del ...

Theresa May vuole il satellite britannico : ... il ministro del Commercio e dell'Industria Greg Clark ha dichiarato che questo rappresenta l'inizio di una nuova era spaziale britannica, che nel prossimo decennio contribuirà all'economia del paese ...

Brexit - la difficile partita di Theresa May : L'immigrazione è un motore essenziale dell'economia britannica. Un recente rapporto del Comitato consultivo sulla migrazione ha interpellato oltre 400 datori di lavoro sulla questione e la maggior ...

Brexit : perché Theresa May non può ottenere un buon accordo : Con l'UE in posizione di forza, all'Inghilterra non resta che cercare, con scarso successo, di limitare i danni

Theresa May in vacanza in Italia : sceglie il Lago di Garda e Sirmione si "blinda" : Il debole di Theresa May per l"Italia e, soprattutto, il Lago di Garda. Già, perché proprio come lo scorso anno il premier della Gran Bretagna ha scelta Sirmione per le sue vacanze estive. Una settimana di pausa, o meglio break (per dirla all"inglese), che la May sta trascorrendo da sabato 28 luglio con il marito, scortata da una schiera di bodyguard e agenti 007 che di fatto hanno blindato il piccolo comune bresciano, al confine con il Veneto.È ...

Theresa May in vacanza (di nuovo) sul Lago di Garda. FOTO : Theresa May in vacanza (di nuovo) sul Lago di Garda. FOTO La premier britannica è in Italia per un periodo di relax e, come l’estate scorsa, ha scelto la sponda bresciana del Lago. Accompagnata dal marito Philip, starà a Sirmione per una settimana. Oggi si è concessa una passeggiata a Desenzano del Garda. LA ...