The 100 6 | il cast promuove a ricorrente JR Bourne

The 100 4 sul 20 - la quarta stagione in chiaro dal 25 settembre : trame e programmazione : Mentre gli spettatori italiani stanno guardando la terza stagione, ben presto sbarcherà anche The 100 4 sul 20. Il canale digitale di Mediaset manderà in onda gli episodi della quarta stagione finalmente in chiaro, dopo il passaggio pay tv su Premium Action lo scorso anno. The 100 4, composta da 13 episodi, è stata trasmessa negli Stati Uniti sull'emittente The CW dal 1° febbraio al 24 maggio 2017. Nel cast tornano i protagonisti della ...

Marie Avgeropoulos di The 100 accusata di violenza domestica - l’attrice rischia fino a un anno di prigione : Dopo l'arresto e il rilascio su cauzione, Marie Avgeropoulos di The 100 ora rischia una condanna estesa fino a un anno di carcere. Lo scorso 5 agosto, l'attrice della serie post-apocalittica è stata accusata di violenza domestica in seguito a una furiosa lite con il suo fidanzato. Prelevata dagli agenti di polizia, Marie è stata poi rilasciata l'indomani con una cauzione di 50,000 dollari. A più di un mese di distanza dall'accaduto, l'ufficio ...

Nuove foto di The 100 6 con Eliza Taylor - Bob Morley e il cast : la sesta stagione inizia nello spazio : Dopo il finale esplosivo della quinta stagione, le Nuove foto di The 100 6 ci portano direttamente nello spazio. Le riprese del sesto ciclo di episodi sono iniziate qualche settimana fa, ma vedranno la luce solo il prossimo anno, presumibilmente in primavera. Jason Rothenberg ha condiviso una serie di scatti dal set che hanno reso i fan molto nostalgici pensando alla prima stagione dello show distopico di The CW. Nella prima foto di The 100 ...

Sbarca The 100 3 su 20 - la terza stagione in chiaro : programmazione e trame del 9 settembre : Arriva The 100 3 su 20. Il nuovo canale del digitale terrestre manderà in onda, per la prima volta e in chiaro, la terza stagione della serie TV post-apocalittica. Da domenica 9 settembre, gli spettatori e i fan dello show creato da Jason Rothenberg potranno (ri)guardare le storie di Clarke, Bellamy, Raven, Murphy, Monty, Jasper e gli altri. La terza stagione è composta da 16 episodi e vede tra le guest star Alycia Debnam-Carey nel ruolo ...

Ritorno al bosco dei 100 Acri : recensione del film su Winnie-The-Pooh e Tigro : Christopher Robin è un uomo stressato dal lavoro sottopagato, con una moglie e una figlia a cui dedica molto poco tempo. Da piccolo è stato protagonista assieme ai suoi amici Winnie-the-Pooh, Pimpi, Ih-Oh di avventure pazzescheda lui immaginate, disegnate e probabilmente anche vissute. In seguito all’ennesimo weekend in cui è oberato di lavoro, dall’albero davanti casa sua sbuca un suo caro amico del passato. Allora era vero? Forse. recensione ...

The 100 2×08 : un doloroso addio | Anticipazioni 31 agosto : The 100 2×08 trama e Anticipazioni 31 agosto 2018 – Il canale 20 di Mediaset ci regalerà questa sera la visione dell’ottava puntata della serie Tv. “Il viaggiatore spaziale” sposterà l’attenzione verso Finn ed il suo passato, per via di un errore commesso prima dello sbarco sulla Terra. La trama di The 100 2×08 ci svela inoltre che Clarke tenterà il tutto per tutto per convincere Lexa ad abbandonare il suo ...

The 100 2×07 : Lexa reclama un tributo di sangue | Anticipazioni 30 agosto : The 100 2×07 trama e Anticipazioni 30 agosto 2018 – Il settimo episodio della serie Tv con Eliza Clark andrà in onda sul 20 nella seconda serata di oggi. “A lungo in un abisso” ci svelerà le conseguenze della minaccia di Lexa di dichiarare guerra al popolo del Cielo. La trama di 100 2×07 affronterà una breve accelerata temporale, mostrando l’inesorabile scorrere del tempo e la frattura interno Cancelliere e ...

The 100 2×06 : benvenuta Lexa! | Anticipazioni 29 agosto : The 100 2×06 trama e Anticipazioni 29 agosto 2018 – La serie Tv apocalittica andrà in onda sul canale 20 nella seconda serata di oggi. Il sesto episodio è forse uno dei più importanti della seconda stagione: conosceremo finalmente Lexa. In “Una scelta della vita” saranno diverse le situazioni pericolose che colpiranno i Delinquenti e non solo: la trama di The 100 2×06 ci mette in guardia sia sui Terrestri che su Mount ...

Al via le riprese di The 100 6 - le prime foto con Clarke - Echo e Murphy sul set : Le riprese di The 100 6 sono appena iniziate. Ad annunciarlo sono lo showrunner Jason Rothenberg e la protagonista Eliza Taylor, scrivendolo su Twitter. Per festeggiare il loro ritorno sul set di Vancouver, l'attrice Tasya Teles ha postato una serie di foto celebrative, tra cui ci sono scatti da dietro le quinte risalenti alla quinta stagione. Lizzie Morgan ha inoltre pubblicato delle stories su Instagram in cui rivela "il ritorno a scuola" ...

The 100 2×05 : la disperazione di Finn per Clarke | Anticipazioni 28 agosto : The 100 2×05 trama e Anticipazioni 28 agosto 2018 – Il canale 20 di Mediaset trasmetterà nella sua seconda serata di oggi il quinto episodio della serie Tv con Eliza Taylor. “Scienza pericolosa” rivelerà un altro segreto di Mount Weather, mentre la tensione inizia a diventare eccessiva fra il popolo del Cielo e i Terrestri. La trama di The 100 2×05 ci conferma che in tutto questo sarà Finn ad avere un ruolo cruciale e ...

The 100 2×04 : la sconfitta di Anya | Anticipazioni 27 agosto : The 100 2×04 trama e Anticipazioni 27 agosto 2018 – Il quarto episodio della serie Tv ritorna nella seconda serata di oggi del canale 20 di Mediaset. “Verso la città della Luce” metterà in evidenza l’impresa di Jaha, che otterrà delle preziose informazioni. Non mancheranno inoltre altri aggiornamenti su Clarke, in seguito alla sua fuga. La trama di The 100 2×04 vedrà in particolare una sua presa di controllo nei ...

'Ritorno al Bosco dei 100 Acri' - interviste a Winnie The Pooh e i suoi amici : Al cinema tornano i pupazzi di pezza amici di Christopher Robin. Questa volta però Winnie The Pooh, Pimpi, Tigro e Ih-Oh non sono protagonisti di un cartone animato ma di un film con attori in...

The 100 2×02 : la verità sul Monte | Anticipazioni 25 agosto : The 100 2×02 trama e Anticipazioni 25 agosto 2018 – Nella seconda serata di oggi ritorna l’imperdibile appuntamento con la serie Tv apocalittica, sempre in onda sul canale 20 di Mediaset. “Una scoperta agghiacciante” vedrà Jaha sfiorare la follia, mentre si trova ancora da solo a bordo dell’Arca. Le Anticipazioni sulla trama di The 100 2×02 ci svelano inoltre nuovi sviluppi in arrivo sul misterioso Mount ...

The 100 2 : trama - episodi e personaggi della seconda stagione : The 100 2 trama e anticipazioni – La seconda stagione ha vissuto il suo debutto nel 2014 grazie alla distribuzione dell’emittente madre The CW. In Italia è andata in onda l’anno successivo e in questi giorni è trasmessa dal canale 20 di Mediaset, a partire dal 24 agosto 2018. Gli episodi di The 100 2 sviluppano la trama in seguito al cliffhanger precedente ed introducono diversi e nuovi personaggi. Ovviamente si tratterà di ...