Test Medicina 2018 | boom di ricerche su Google durante prova “Almeno mille studenti

Test Medicina 2018 - i candidati hanno barato? Ricerche sospette su Google durante la prova : Molti candidati che il 4 settembre scorso hanno partecipato ai Test d’ingresso alla facoltà di Medicina avrebbero barato cercando le risposte su Google. È quanto sostiene uno studio legale di Palermo che ha affidato a un analista informatico una ricerca su alcune “parole chiave” cercate in rete il giorno della prova.Continua a leggere

Test di Medicina 2018 - scopri il punteggio minimo per entrare : Quest’anno il Test è stato più difficile ma sarà meno selettivo. Ecco l’analisi fatta dagli esperti di Alpha Test. Le mete più difficili? Bologna, Milano, Padova e Pavia

Risultati Test Medicina - idoneo oltre il 67%. Top Verona e Pavia - : L'ateneo cha ha fatto registrare la percentuale più alta di candidati sufficienti è Pavia, mentre il punteggio migliore è stato totalizzato a Verona. I Risultati nominali del test saranno pubblicati ...

Test di medicina 2018 : punteggi - risultati e graduatorie del Miur sul sito Universitaly : Quando escono i risultati del Test di medicina 2018? L'annuncio è atteso nella giornata di martedì 18 settembre da parte Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che li renderà noti in forma anonima e a seconda del codice etichetta: sono più di 60mila le aspiranti matricole che potranno conoscere il proprio punteggio e la posizione nella graduatoria nazionale.--Il Ministero pubblicherà oggi i punteggi dei candidati in forma ...

Legali - irregolarità in Test Medicina : ANSA, - CATANIA, 5 SET - "Migliaia di segnalazioni di presunte irregolarità ci sono arrivate nelle ore successive alle prove di accesso al corso di Medicina di più facoltà. Tra queste, c'è anche ...