Tesoro - il 26 settembre in asta 6 mld di BOT a sei mesi : Mercoledì prossimo, 26 settembre, andranno in asta BOT a 6 mesi per un importo di 6 miliardi di euro. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF,. Il regolamento è fissato il 28 settembre. In quella stessa data scadranno titoli analoghi per lo stesso importo.

Tesoro - il 12 settembre in asta 6 mld di BOT a un anno : Mercoledì prossimo, 12 settembre, andranno in asta BOT a 12 mesi per un importo di 6 miliardi di euro. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF , . Il regolamento è fissato il 14 settembre . In quella stessa data scadranno titoli analoghi per 6,5 miliardi di euro. Il Tesoro specifica che, in seguito all'assenza ...

Tesoro : visita ufficiale di Tria in Cina dal 27 agosto al 1 settembre : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, MEF, conferma che dal 27 agosto al primo settembre il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, effettuerà in Cina la sua prima visita ufficiale al di fuori dell'Unione europea. Della delegazione fa parte anche il Vice Direttore Generale della Banca d'...