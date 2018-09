Tesla Model 3 - Cinque stelle nei crash test della NHTSA

Tesla Model 3 punta al debutto in Europa. Sarà presente al Salone dell’Automobile di Parigi 2018 : Questi ultimi mesi non sono stati tra i più semplici per Tesla Motors, il produttore di auto elettriche fondato e guidato dall’imprenditore Elon Musk. Senza dubbio i conti del secondo trimestre 2018 hanno confermato una situazione più rosea rispetto al passato, con ricavi per 4 miliardi di dollari e circa 740 milioni di perdite. Ma in molti casi a rendere difficile la situazione del produttore di auto ci hanno pensato le intemperanze del ...

Tesla : quale modello scegliere : La missione di Elon Musk è ormai ben chiara: Tesla avrebbe dovuto segnare un passo di svolta facendo capire che l’auto elettrica non rappresenta “il futuro”, ma il vivido presente. E non solo: l’auto elettrica non ha nulla da invidiare alle comuni automobili in fatto di stile, autonomia, comodità e prestazioni. Sì ma, quale modello Tesla scegliere? In questo articolo dunque, vi mostreremo tutti i modelli attualmente in ...

Tesla Model X : foto - prezzo - uscita e caratteristiche : Forse Elon Musk – il fondatore di Tesla – ha finalmente creato il SUV perfetto! Un SUV elettrico chiamato Tesla Model X che nasconde al suo interno due anime: una pacata, comoda e spaziosa per tutta la famiglia, l’altra irrequieta, potente e dannatamente veloce – con l’accelerazione di una Ferrari – che può incollarti al sedile! Insomma, perfetta per la famiglia e divertente per il papà! Questa è la premessa ...

Tesla Model 3 : foto - prezzo - uscita e caratteristiche : La Tesla Model 3 è un’auto nata per essere “l’auto elettrica alla portata di tutti” con lo scopo dunque, di essere più accessibile in termini di prezzo e soprattutto nota per essere la più sicura nella sua categoria. In questo articolo vedremo la bellissima Tesla Model 3 più da vicino evidenziandone le caratteristiche e guidandovi nel suo acquisto in Italia. Come vedremo a breve dunque, la Tesla Model 3 è stata pensata ...

Tesla : indagine Sec su produzione Model 3 : ANSA, - ROMA, 17 AGO - C'e' una seconda inchiesta della Sec - l'analogo della Consob italiana - sulla Testa. Prima dell'indagine sul controverso tweet del patron Elon Musk sul piano di delisting dell'...

Tesla : indagine Sec su produzione Model 3 : ANSA, - ROMA, 17 AGO - C'e' una seconda inchiesta della Sec - l'analogo della Consob italiana - sulla Testa. Prima dell'indagine sul controverso tweet del patron Elon Musk sul piano di delisting dell'...

Tesla Model Y - Elon Musk annuncia l'arrivo della Suv : Dopo i tweet sul delisting, con relative denunce da parte degli azionisti, Elon Musk ha continuato a pubblicare messaggi ambigui sul proprio social network preferito. Durante una sessione di domande e risposte, parlando del prossimo debutto di nuovi capi d'abbigliamento sullo store della Tesla, il ceo ha twittato un messaggio enigmatico: "S3XY". Tre lettere e un numero che, richiamando la parola sexy, alludono chiaramente ai Modelli ...

Il piano per una Lancia modello Tesla : Mike Manley, dopo aver invitato il presidente Usa, Donald Trump, del quale è stato ospite a cena, a utilizzare una Jeep quando scende dal suo Air Force One, ha poco tempo per godersi qualche giorno di relax. Subentrato con lago anticipo sui tempi a Sergio Marchionne, deceduto il 25 luglio scorso, alla guida di Fca, il manager inglese è chiamato a sciogliere velocemente non pochi nodi. Tra questi, la guida della regione Emea dopo l'addio di ...

Tesla - conti in rosso ma profitti entro fine anno/ Il titolo vola - aumentano le vendite di Model 3 : Tesla, conti in rosso ma profitti entro fine anno: crescono le perdite ma crescono anche i guadagni, aumentano le vendite di Model 3 e il titolo vola.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 15:18:00 GMT)

Le azioni Tesla salgono al Nasdaq sulla scommessa Model 3 - : Finanza & Dintorni Le azioni Tesla festeggiano al Nasdaq. Le perdite raddoppiano ma la scommessa è sulla Model 3. Oggi nel mio blog vi parlo dell'imprenditore visionario Elon Musk.

Le azioni Tesla salgono al Nasdaq sulla scommessa Model 3 - : Finanza & Dintorni Le azioni Tesla festeggiano al Nasdaq. Le perdite raddoppiano ma la scommessa è sulla Model 3. Oggi nel mio blog vi parlo dell'imprenditore visionario Elon Musk.