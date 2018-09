Tennis | Tokyo | Giorgi vola in semifinale | ora sfida contro Osaka

Tennis - Camila Giorgi vola in semifinale a Tokyo : L'azzurra, numero 37 del mondo, ha superato anche la Azrenka che si è ritirata. Cecchinato nei quarti a San Pietroburgo

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi è in semifinale! Si ritira nel primo set Victoria Azarenka : E’ durato appena 30 minuti il quarto di finale che vedeva protagoniste la nostra Camila Giorgi e la bielorussa Victoria Azarenka nel torneo WTA di Tokyo: la giocatrice dell’Europa dell’est è stata costretta al ritiro nel primo set sul punteggio di 5-3 per l’azzurra, dopo che sin dall’inizio aveva mostrato chiari problemi respiratori. In semifinale l’azzurra affronterà la vincitrice degli US Open, la nipponica ...

Tennis - Tokyo : Giorgi vola nei quarti - eliminata la Wozniacki : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Camila Giorgi vola nei quarti del torneo Wta di Tokyo, cemento, 790.000 dollari, battendo la danese Caroline Wozniacki, numero due del ranking mondiale. L'...

Tennis - a Tokyo Camila Giorgi vola ai quarti - battuta la Wozniacki : Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del 'Toray Pan Pacific Open', torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor di Tokyo, in Giappone. Al ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi superba! Caroline Wozniacki sconfitta in tre set - si vola ai quarti di finale : Superba prestazione di Camila Giorgi nel WTA di Tokyo 2018. L’azzurra supera in tre set la numero due del mondo Caroline Wozniacki, nonché detentrice del titolo 2017 del torneo Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari, con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 in 2 ore e 5 minuti di partita. Un match estremamente lottato in cui la grande aggressività della marchigiana ha prevalso nei confronti della forte rivale. Con questo successo Camila ...

Tennis - Open di Tokyo : sarà Giorgi-Wozniacki al secondo turno : ROMA - Impegno difficile domani per la Tennista azzurra Camila Giorgi agli Open di Tokyo , chiamata a vedersela con la numero due del mondo la danese Caroline Wozniacki . La 26enne di Macerata , ...

Tennis - Open di Tokyo : sarà Giorgi-Wozniacki al secondo turno : TORINO - Impegno difficile domani per la Tennista azzurra Camila Giorgi agli Open di Tokyo , chiamata a vedersela con la numero due del mondo la danese Caroline Wozniacki . La 26enne di Macerata , ...

Tennis - WTA Tokyo 2018 : Camila Giorgi supera agevolmente Misaki Doi e affronterà Caroline Wozniacki agli ottavi : Camila Giorgi conquista agevolmente la qualificazione agli ottavi di finale del WTA di Tokyo 2018. L’azzurra, numero 37 del mondo, si è imposta contro la giapponese Misaki Doi (n.170 WTA) con il punteggio di 6-2 6-1 in 1 ora e 6 minuti di partita. Un match dominato da Camila che sul cemento nipponico non ha dato scampo alla padrona di casa. Nel prossimo turno ci sarà la grande sfida contro la danese Caroline Wozniacki (n.2 del ...

Tennis - la Giorgi parte bene nel WTA di Tokyo : asfaltata la padrona di casa Misaki Doi : Camila Giorgi ha superato il primo turno del torneo WTA di Tokyo battendo la padrona di casa Misaki Doi WTA di Tokyo, Camila Giorgi ha superato agilmente il primo turno del torneo giapponese. La Tennista italiana ha affrontato la padrona di casa Misaki Doi, battendola con un netto 6-2 6-1 che la proietta al secondo turno del torneo di Tokyo. Adesso la Giorgi si troverà di fronte la testa di serie numero 1 del torneo, vale a dire la danese ...

Tennistavolo - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Cinque gare per 172 atleti - l’Italia prova a mostrare i muscoli : Il CIO ha ufficializzato i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in relazione al Tennistavolo. Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, che si distribuirà in Cinque gare, ossia le prove individuali e a squadre sia al maschile sia al femminile e la prova mista. QUANTI atleti PARTECIPANO alle Olimpiadi Saranno 172 gli atleti che prenderanno parte alla competizione a Cinque Cerchi, tra cui 86 ...