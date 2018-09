Tennis | Coppa Davis 2018 | la finale si terrà allo Stade Pierre Mauroy di Lilla | è la

Tennis - Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 3-2. Borna Coric porta in paradiso i balcanici : Si spegne sul più bello la rimonta degli Stati Uniti ai danni della Croazia nella seconda semifinale di Coppa Davis: la formazione balcanica arriva ad un set dalla sconfitta, poi esce vincitrice da una tre giorni di sfida estenuante. Oggi Sam Querrey batte Marin Cilic per 6-7 (2) 7-6 (6) 6-3 6-4 in tre ore ed un quarto, poi Borna Coric spinge i croati in finale rimontando e superando Frances Tiafoe per 6-7 (0) 6-1 6-7 (11) 6-1 6-3 dopo quattro ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 3-2. Agli iberici gli ultimi due ininfluenti singolari : La prima semifinale di Coppa Davis aveva poco da dire dopo il 3-0 con cui la Francia ieri aveva già eliminato la Spagna, ed oggi si sono disputati gli ultimi due ininfluenti singolari, al meglio dei tre set con tanto di match tie break in caso di terza partita. Nella prima sfida odierna Albert Ramos ha superato Richard Gasquet per 1-6 6-4 [14-12] in un’ora e mezza, mentre Marcel Granollers ha battuto Nicolas Mahut per 6-7 (2) 6-3 [13-11] ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 2-1. Doppio infinito vinto da Mike Bryan e Ryan Harrison : Gli Stati Uniti sono ancora vivi: questo il verdetto al termine della seconda giornata della semifinale di Coppa Davis contro la Croazia. I nordamericani Mike BRyan e Ryan Harrison vincono un Doppio infinito, durato quattro ore e quarantacinque minuti, contro Ivan Dodig e Mate Pavic con il punteggio di 7-5 7-6 (6) 1-6 6-7 (5) 7-6 (5), e si portano sull’1-2. Domani gli ultimi, decisivi, singolari. Incontro sempre sul filo ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 3-0. Benneteau/Mahut si impongono in tre set! Transalpini in Finale : Sul veloce indoor dello Stade Pierre Mauroy di Lille la Francia conclude la pratica quest’oggi nelle semifinali di Coppa Davis 2018 contro la Spagna. I Transalpini capitanati da Yannick Noah, dopo essersi aggiudicati i singolari nella giornata di ieri grazie a Benoit Paire e Lucas Pouille, si sono ripetuti quest’oggi nella giornata dedicata al doppio. La coppia Julien Benneteau/Nicolas Mahut si è imposta con il punteggio di 6-0 6-4 ...

Tennis - Coppa Davis : la Francia è in finale grazie al doppio Mahut-Benneteau - Spagna ko! : Tennis, Coppa Davis: Francia in finale contro la vincente di Usa-Croazia, Noah ed i suoi uomini hanno distrutto la Spagna Tennis, Coppa Davis: la Francia vola in finale! La formazione transalpina, guidata da Yannick Noah, ha letteralmente dominato contro una Spagna orfana del trascinatore Rafa Nadal. Nella giornata di ieri i francesi hanno vinto i due singoli con Paire e Pouille, oggi invece è andato in scena il doppio del decisivo 3-0. ...

Tennis - coppa Davis : Francia e Croazia ad un passo dalla finale : Sul veloce indoor di Lille, Benoit Paire, numero 54 del mondo, ha regalato il punto dell'1-0 alla Francia campione in carica battendo in tre set per 7-5 6-1 6-0 Pablo Carreno Busta. Paire, all'...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Francia-Spagna 2-0. Paire sul velluto - Pouille vince una maratona : Anche la Francia si è portata sul 2-0 contro la Spagna al termine della prima giornata di incontri delle semifinali di Coppa Davis: Benoit Paire ha battuto in tre set Pablo Carrena Busta, non al meglio a causa di un problema fisico alla coscia sinistra, mentre Lucas Pouille ha vinto un’autentica maratona al quinto set contro Roberto Bautista Agut. Nel primo incontro Paire ha battuto per 7-5 6-1 6-0 Carreno Busta, in due ore scarse di ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : Croazia-Stati Uniti 2-0. Borna Coric e Marin Cilic dominano : La Croazia è ad un passo dalla finale di Coppa Davis: la formazione balcanica è in vantaggio 2-0 al termine della prima giornata di sfide contro gli Stati Uniti. Borna Coric e Marin Cilic non concedono neppure un set, rispettivamente, a Steve Johnson e Frances Tiafoe. Nel primo match Coric supera Johnson con il punteggio di 6-4 7-6 (4) 6-3 in due ore e mezza di gara. Il primo set si decide nel terzo game, quando lo statunitense si trova sotto ...

Tennis - al via le semifinali di Coppa Davis : out Nadal ed Isner : Coppa Davis, si parte oggi con le due semifinali: la Francia se la vedrà contro una Spagna priva di Nadal, Croazia contro USA Grande spettacolo nel week-end con le semifinali del World Group di Coppa Davis. In quella che è l’ultima edizione con la formula “classica” i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, ...

Tennis - semifinali Coppa Davis 2018 : il sorteggio e l’ordine degli incontri. Francia-Spagna senza Nadal - Croazia-Usa con Cilic : Prepariamoci ad un grande spettacolo nel prossimo weekend grazie alle semifinali del World Group della Coppa Davis. Nell’ultima edizione con il formato “classico“ i campioni in carica della Francia ospitano a Lille la Spagna che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi al ginocchio destro in semifinale a Flushing Meadows contro l’argentino Juan Martin Del Potro. Il ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : le semifinali. Francia favorita sulla Spagna senza Nadal - la Croazia ospita gli Stati Uniti : Dopo gli US Open, l’attenzione del Tennis mondiale si sposta sulla Coppa Davis. La Coppa cambierà presto la sua formula, ma ancora per questa edizione si manterrà il formato classico e nel fine settimana si terranno le semifinali, rispettivamente Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti. Francia-Spagna Si gioca sul veloce indoor di Lille, proprio nello stesso luogo che ha visto trionfare lo scorso anno i transalpini. Ancora una volta Yannick ...

Tennis – Coppa Davis - il programma del weekend ricco di grandi sfide : in scena le semifinali World Cup : Questo weekend vedrà contro Francia-Spagna e Croazia-Stati Uniti per le semifinali di Coppa Davis Grande spettacolo nel week-end con le semifinali del World Group della Coppa Davis. A Lille i campioni in carica della Francia ospitano la Spagna, che ha dovuto all’ultimo momento rinunciare al numero uno del mondo Rafael Nadal, infortunatosi in semifinale a Flushing Meadows. A Zagabria invece la Croazia di Marin Cilic chiede strada agli ...

Tennis - Rafael Nadal fuori un mese per lesione al tendine rotuleo destro - salterà la semifinale di Coppa Davis : Piccola lesione del tendine rotuleo destro: questo è il guaio fisico che ha costretto l’iberico Rafael Nadal a ritirarsi dopo il secondo set della prima semifinale agli US Open 2018, che lo vedeva opposto all’argentino Juan Martin Del Potro. A riferirlo è il popolarissimo giornalista argentino Guillermo Salatino. Lo stesso Salatino afferma che il numero uno del mondo dovrà restare fuori dalle competizioni per un mese: in ...

Chi sono i Tennisti più arrabbiati contro la nuova Coppa Davis. Sarà boicottaggio? : ... magari in un clamoroso boicottaggio come quello di Wimbledon 1973, quando, per solidarietà con Niki Pilic, sospeso dalla sua federazione,, 81 dei primi del mondo saltarono i Championships. Altri ...