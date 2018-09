Tennis – ATP San Pietroburgo | Thiem soffre ma conquista la semifinale | battuto Medvedev

Tennis - ATP San Pietroburgo : Wawrinka conquista la semifinale - troverà Klizan : Tennis, ATP San Pietroburgo, Stan Wawrinka approda alle semifinali dopo aver superato in due set Dzumhur Tennis, ATP San Pietroburgo: Stan Wawrinka approda in semifinale. Il Tennista svizzero questo pomeriggio ha superato in due set Dzumhur, un 6-3 6-4 molto convincente per Stan, il quale ha conquistato l’accesso alle semifinali dove domani troverà Klizan. Wawrinka sta ritrovando il suo gioco dopo i problemi fisici dei mesi scorsi, ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Marco Cecchinato si arrende nei quarti di finale allo spagnolo Bautista Agut : Si ferma nei quarti di finale il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di San Pietroburgo. Il siciliano è stato sconfitto in due set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 26 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e ventotto minuti di gioco. Un primo set molto equilibrato e nel quale si va solo due volte ai vantaggi nei primi nove game. Nel decimo gioco Cecchinato ha due break point (anche set point), ma in entrambe ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Marco Cecchinato vince un pazzo incontro con Lucas Lacko e va ai quarti : Marco Cecchinato approda ai quarti di finale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo: sul cemento indoor russo l’azzurro batte lo slovacco Lukas Lacko per 7-5 7-6 (6) in un’ora e 37 minuti di gioco, al termine di un incontro pazzo, ed ora attende il vincente dello scontro tra il russo Mikhail Youzhny e lo spagnolo Roberto Bautista, testa di serie numero 5. Nel primo set il primo ad andare in difficoltà è proprio l’azzurro, che ...

Tennis - ATP San Pietroburgo : Cecchinato supera Lacko ed approda ai quarti : Tennis, Marco Cecchinato ai quarti di finale dell’ATP San Pietroburgo, superato in due set lo slovacco Lacko Tennis, ATP San Pietroburgo: Marco Cecchinato passa ai quarti di finale dopo aver battuto in due set Lacko. Il Tennista slovacco ha provato ad opporre resistenza sul cemento russo, ma il nostro Cecchinato è parso in palla vincendo l’incontro per 7-5 7-6. Una gara senz’altro combattuta agli ottavi di finale, ...

Tennis - ATP 250 San Pietroburgo 2018 : Denis Shapovalov si esalta nel terzo set e supera un buon Matteo Berrettini : Matteo Berrettini termina al secondo turno l’avventura al torneo ATP 250 di San Pietroburgo. Il romano è stato sconfitto da Denis Shapovalov col punteggio di 7-6(6) 4-6 6-0 dopo quasi due ore di partita. L’incontro si può suddividere in due parti completamente distinte tra di loro: i primi due set, in cui il numero 3 d’Italia ha tenuto molto bene il ritmo del canadese, e il terzo, in cui quest’ultimo è andato ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Fabio Fognini subito eliminato. Sconfitto in due set da Martin Klizan : Il ligure, finalista lo scorso anno in Russia, è stato Sconfitto al secondo turno , bye per l'azzurro al primo, in due set dallo slovacco Martin Klizan, numero 65 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Fabio Fognini subito eliminato. Sconfitto in due set da Martin Klizan : Finisce subito il torneo ATP di San Pietroburgo per Fabio Fognini. Il ligure, finalista lo scorso anno in Russia, è stato Sconfitto al secondo turno (bye per l’azzurro al primo) in due set dallo slovacco Martin Klizan, numero 65 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, ottenuto dal mancino slovacco nel quarto gioco. Fognini gioca un pessimo game, perdendo ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Luca Vanni sconfitto al primo turno da Roberto Bautista Agut : Termina subito l’avventura nel tabellone principale del torneo ATP 250 di San Pietroburgo di Luca Vanni. L’aretino, che passando le qualificazioni era tornato nel circuito che conta dopo 17 mesi dall’ultima partita giocata (allora fu Marrakech, in cui perse da Jiri Vesely), è stato sconfitto dal numero 5 del seeding, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, per 7-5 6-2 in un’ora e 20 minuti di gioco. Vanni prova subito a ...

Tennis : l’arbitro svedese Mohamed Lahyani sospeso dall’ATP per due tornei : Il giudice di sedia svedese Mohamed Lahyani, uno degli arbitri più apprezzati del circuito, è stato sospeso dall’ATP World Tour per i prossimi due tornei del tour asiatico: l’ATP 500 di Pechino e l’ATP Masters 1000 di Shanghai. La notizia è stata resa pubblica nella giornata di ieri dal New York Times. Lahyani non sarà multato e tornerà regolarmente sul seggiolone dell’arbitro nella stagione indoor europea a pieno regime. ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Matteo Berrettini supera all’esordio lo spagnolo Garcia-Lopez : Buona la prima per Matteo Berrettini nel torneo ATP di San Pietroburgo. All’esordio nel torneo azzurro il Tennista romano ha sconfitto lo spagnolo Guillermo Garcia-Lopez, numero 80 della classifica, in tre set con il punteggio di 7-6 2-6 6-3 dopo due ore ed un minuto di gioco. Un primo set molto equilibrato, dove è il servizio a dominare. Berrettini difende una palla break nel quarto gioco e poi non concede nulla all’avversario. Si ...

Tennis - ranking ATP : Nadal comanda Fognini 13° : Tennis, ranking ATP senza alcun ribaltone durante la scorsa settimana, al comando sempre Nadal con Federer e Djokovic ad inseguire Nessuna variazione di rilievo nella top ten Atp con Rafael Nadal che per la 13esima settimana resta in vetta davanti a Roger Federer e Novak Djokovic. Per quanto riguarda gli italiani, Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri al numero 13 eguagliando il ‘best ranking’ del 2014. Alle sue ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : subito fuori in doppio Daniele Bracciali e Marco Cecchinato : Dura 44 minuti il torneo ATP di San Pietroburgo nel doppio maschile per Daniele Bracciali e Marco Cecchinato, superati al primo turno del torneo russo con un nettissimo 6-2 6-0 dalla coppia tutta tedesca composta da Philipp Petzschner e Tim Puetz, in tabellone con il ranking protetto. Nel primo set c’è partita fino al 2-2: i tedeschi trovano il primo break nel quinto gioco e poi un secondo nel corso del settimo. In compenso Bracciali e ...

Tennis - ATP San Pietroburgo 2018 : Luca Vanni supera le qualificazioni ed entra nel main draw : Ci sarà un quarto italiano nel torneo ATP 250 di San Pietroburgo di Tennis: sul cemento indoor russo oltre a Fabio Fognini (numero 2), Marco Cecchinato (numero 3) e Matteo Berrettini, sarà al via del tabellone principale anche Luca Vanni, che supera le qualificazioni ed accede così al main draw. L’azzurro, testa di serie numero sette del seeding cadetto, supera la wild card russa Roman Safiullin (che ieri nel primo turno aveva battuto il ...

Tennis - Ranking ATP (17 settembre) : Nadal in testa davanti a Federer e Djokovic. Fognini numero uno azzurro : In una settimana dedicata alla Coppa Davis non ci sono state variazioni nella Top Ten del Ranking ATP. In testa c’è sempre Rafael Nadal, che comanda abbastanza agevolmente su Roger Federer e Novak Djokovic. A completare le prime cinque posizione ci sono Juan Martin Del Potro ed Alexander Zverev. Sono cinque gli azzurri presenti nelle prime cento posizioni. Il migliore è Fabio Fognini al tredicesimo posto, poi ci sono Marco Cecchinato (22), ...