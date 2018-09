temptation island Vip : Valeria Marini lascia Patrick per un altro? : Valeria Marini esce da Temptation Island Vip senza Patrick Baldassari? Temptation Island Vip è iniziato soltanto da qualche giorno, ma non si fa che parlare di altro. In particolare la coppia formata da Valeria Marini e Patrick Baldassari ha mosso un certo interesse da parte del pubblico da casa. Tale interesse, come prevedibile, è dovuto all’atteggiamento sbarazzino e divertente assunto dalla showgirl, che fin dai primi momenti di ...

Teresa Langella : Martina di temptation island contro la tronista : Martina Sebastiani ironizza sulla timidezza della tronista Teresa Nell’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, abbiamo potuto assistere al confronto tra Andrea Celentanto, la sua fidanzata Raffaela Giudice e l’attuale tronista Teresa Langella. I tre ex concorrenti di Temptation Island hanno avuto un leggero battibecco su quel che è stato tutto il loro […] L'articolo Teresa Langella: Martina di Temptation Island ...

Uomini e Donne | Diretta live 21 settembre 2018 | Teresa | Andrea | temptation Island : [live_placement] prosegui la letturaUomini e Donne | Diretta live 21 settembre 2018 | Teresa | Andrea | Temptation Island pubblicato su Gossipblog.it 21 settembre 2018 15:30.

La maestra delle elementari fa la tentatrice a temptation island : polemiche su Facebook : Si chiama Emma Dalla Benetta, fa l’insegnante d’inglese, ma è anche una delle tentatrici di Temptation island Vip. Una scelta che ha scatenato accese polemiche sui social, dove la giovane maestra è stata travolta da una valanga di critiche. Tutto è partito da un post di Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità della Regione del Veneto, che ha dedicato un durissimo post ...

temptation island - Andrea e Raffaela lavorano insieme : è nato Shayned Brand : Nuovo lavoro per Andrea e Raffaela di Temptation Island: che cos’è il Brand Shayned Brand L’esperienza a Temptation Island ha legato ancora di più Andrea Celentano e Raffaela Giudice. La tentatrice Teresa Langella non ha diviso la coppia che, una volta terminato il programma di Filippo Bisciglia, si è rafforzata. Tanto da avviare nuovi progetti insieme. […] L'articolo Temptation Island, Andrea e Raffaela lavorano insieme: è ...

Sossio Aruta ha lasciato Ursula dopo temptation island Vip? FOTO : Ursula dimenticata da Sossio dopo le riprese di Temptation Island Vip? Temptation Island Vip ha inaugurato la sua prima edizione questo lunedì, e protagonisti della prima puntata della trasmissione condotta da Simona Ventura sono stati sicuramente anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo, i quali hanno deciso di prendere parte al programma delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore. dopo i mesi trascorsi a Uomini e Donne, e soprattutto ...

temptation island Vip - la maestra/tentatrice Emma Dalla Benetta replica alle polemiche : Si chiama Emma Dalla Benetta ed è una maestra di inglese in una scuola elementare, la protagonista del giorno. Perché parlarne? Perché Emma è una delle "tentatrici" di Temptation Island Vip, partito martedì sera su Canale 5. Immancabili le polemiche, con Elena Dozzan, assessore all'istruzione della Regione Veneto, che ha tuonato nei suoi confronti: "Trovo paradossale che un’insegnante di una scuola primaria possa anche solo pensare di ...

temptation island Vip anticipazioni : falò di confronto tra Giordano e Nilufar - Ivan e Valeria si baciano? : Il Vicolodellenews, che ha assistito alla registrazione dell'ultima puntata del trono over di Uomini e Donne, ha raccolo le indiscrezioni sulla prossima puntata di Temtpation island Vip in onda martedì 25 settembre 2018, in prima serata su Canale 5.prosegui la letturaTemptation island Vip anticipazioni: falò di confronto tra Giordano e Nilufar, Ivan e Valeria si baciano? pubblicato su Gossipblog.it 21 settembre 2018 10:57.

temptation island Vip - Marini e Patrick in crisi : parla il padre di Baldassari : Marini e Patrick in difficoltà a Temptation Island Vip: l’opinione del padre di Baldassari Martedì scorso è andata in onda la prima puntata di Temptation Island Vip. E in quella circostanza la coppia, che sicuramente ha fatto molto discutere i tanti spettatori da casa è stata senza ombra di dubbio quella formata da Valeria Marini e Patrick Baldassari. Il motivo? Lei, una volta che si è separata dal fidanzato, non ha perso molto tempo, ...

temptation island Vip - Giordano furioso : richiesto il confronto con Nilufar : Succulente anticipazioni della seconda puntata di Temptataion Island Vip sono state mandate in onda durante la registrazione del trono Over di Uomini e Donne. I protagonisti del videoclip sono Giordano e Nilufar: i due, a quanto pare, giungeranno ad un falò di confronto ben prima dei 21 giorni previsti dal docu-reality a cui hanno preso parte. A richiedere di poter incontrare subito la sua fidanzata sarebbe stato il Mazzocchi, che ha visto dei ...

